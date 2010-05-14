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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۵۳

همایش ملی "دانشگاه، دانشجو و نیازهای جامعه" برگزار می شود

همایش ملی "دانشگاه، دانشجو و نیازهای جامعه" برگزار می شود

دومین همایش ملی "دانشگاه، دانشجو و نیازهای جامعه" با هدف بررسی و ریشه یابی مشکلات آموزش عالی از حیث ساختار اشتغال زایی، 29 اردیبهشت در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش در سه محور دانشجو، اعضای هیئت علمی و جامعه شناسی آموزش برگزار می شود و بررسی مسایل مربوط به دانشجویان، ساختار و مدیریت دانشگاه، جامعه و عمدتا اشتغال در بازار و بررسی مسایل فارغ التحصیلان بیکار و عدم تناسب بین ظرفیت پذیرش آنها در بازار کار از محورهای اصلی این همایش است.

بررسی و ریشه یابی مشکلات موجود در آموزش عالی از حیث ساختار اشتغال زایی، جامعه پذیری و همچنین ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات نیز سایر اهداف این همایش به شمار می آید.

این همایش با حضور مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور و معاونین وزارت علوم و جمعی از مسئولان دانشگاه روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1082434

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