همایش ملی "دانشگاه، دانشجو و نیازهای جامعه" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش در سه محور دانشجو، اعضای هیئت علمی و جامعه شناسی آموزش برگزار می شود و بررسی مسایل مربوط به دانشجویان، ساختار و مدیریت دانشگاه، جامعه و عمدتا اشتغال در بازار و بررسی مسایل فارغ التحصیلان بیکار و عدم تناسب بین ظرفیت پذیرش آنها در بازار کار از محورهای اصلی این همایش است.

بررسی و ریشه یابی مشکلات موجود در آموزش عالی از حیث ساختار اشتغال زایی، جامعه پذیری و همچنین ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات نیز سایر اهداف این همایش به شمار می آید.

این همایش با حضور مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور و معاونین وزارت علوم و جمعی از مسئولان دانشگاه روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.