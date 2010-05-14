روی ماه قدم بزنید و کشف کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا در این سایت خود که " www.moonzoo.org " نام دارد از تمام علاقه مندان به اکتشافات فضایی دعوت کرده است که از طریق وب و با یک وضوح تصویر بی سابقه در سطح ماه قدم بزنند.

تصاویری که ماهواره Lunar Reconnaissance Orbiter Camera ناسا از سطح ماه تهیه کرده است این سفر مجازی به تنها قمر زمین را امکانپذیر می کند.

سایت Moon Zoo Web را که گروه "اتئلاف علوم شهروندی" زیر نظر ناسا راه اندازی کرده یک پروژه کاملا علمی است که قصد دارد مردم را به طور مستقیم با اهداف بازسازی تاریخ سفرهای انسان به ماه آشنا کند.

"اتئلاف علوم شهروندی" گروهی متشکل از سازمانهای علمی و موزه ها است که پیش از این موفقیت بزرگی را در پروژه دیگری با عنوان Galaxy Zoo (باغ وحش کهکشان) در کارنامه خود دارد.

در پروژه Galaxy Zoo بیش از 250 هزار فرد علاقه مند از تمام دنیا در تحقیقات نجومی و از طریق تلسکوپهای مجازی شرکت کردند.

براساس گزارش Scientific American، رئیس این پروژه در این خصوص توضیح داد: "ما به کاربران وب تمام دنیا نیاز داریم که به ما در ارائه توضیحات دقیق این تصاویر جدید ماه کمک کنند. به طوری که اگر هر کاربر تنها پنج دقیقه برای تماس با حفره های روی ماه وارد این سایت شود می تواند ارزش علمی بالایی داشته باشد."

این دانشمندان به ویژه برای تشخیص تعداد، سن و عمق حفره های روی ماه و همچنین حفره های تازه ای که در اثر برخورد شهاب سنگها ایجاد شده اند به کمک کاربران وب نیاز دارند.