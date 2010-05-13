تبادل همکاری دانشگاه های قزوین با دانشگاه والنسیای اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم ظهر پنجشنبه در دیدار با میگل دلاگواردیا رئیس بخش شیمی دانشگاه والنسیای اسپانیا اظهار داشت: با اشراف به اهمیت سرمایه ‌گذاری در بخش دانشگاه‌ها و علوم و نتایج ارزشمند آنها در این بخش اعتقاد کامل داریم و در این راه از حمایت لازم دریغ نمی کنیم.

وی افزو.د: این سرمایه‌گذاری در ایران توسط دولت انجام می‌شود و مردم از این سرمایه ‌گذاری دولتی بهره‌مند می‌شوند.



استاندار قزوین خاطرنشان کرد: باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صنعت در بخش پژوهش و علوم دانشگاهی هم فراهم کنیم و برای تحقق این امر استفاده از تجارب دیگر کشورها نیز ضروری است.

وی تصریح کرد: توسعه روز افزون کشور ایران مربوط به دوران پس از انقلاب است که می‌توان در این زمینه ایران را علی‌رغم ریشه دار بودن در علوم، کشوری جوان دانست.

عجم در ادامه به ظرفیتهای دانشگاهی استان قزوین به خصوص دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) اشاره کرد وگفت: می‌توان شرایط را برای ایجاد روابط مشترک این دانشگاه با دانشگاه‌های دیگر کشورهای جهان فراهم کرد.

وی اظهار داشت: استان قزوین دارای ظرفیت‌های بسیاری زیادی است و در حوزه آموزش عالی نیز این ظرفیت در سطح خوبی مشهود است که می تواند مورد اتفاده بهینه در بخشهای مختلف قرار گیرد.

در ادامه این دیدار رئیس بخش شیمی دانشگاه والنسیای اسپانیا نیز به ظرفیت‌های غنی علمی ایران اشاره کرد و خواستار ایجاد تعامل و ارتباط با مراکز دانشگاهی قزوین شد.

میگل دلاگواردیا افزود: باید مقدمات تفاهم بین دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و دانشگاه اسپانیا را به بهترین شکل فراهم کرد.