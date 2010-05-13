بشریت نقطه امید خود را در ملت و جمهوری اسلامی ایران جستجو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی‌نژاد روز پنجشنبه در دیدار مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از تلاش‌های آنان برای رسیدگی به وضعیت استان و مردم، اظهار داشت: سرعت، تنوع، گستردگی فعالیت‌هایی که در سطح استان انجام شده ، بسیار ارزشمند است. اقدامات بسیاری تا کنون با همت، تدبیر و مدیریت مسئولین انجام شده است.



رئیس‌جمهور گفت: سختی کار در استان به لحاظ شرایط طبیعی و جغرافیایی و عدم توجه دولت‌های قبل به این استان و فاصله گرفتن استان از سایر استان‌ها بی‌تردید ارزش کار شما را بیشتر می‌کند.



دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه توقع مردم استان برای هم‌سطح شدن با سایر استان‌ها فرصت و فضای لازم را برای مدیران این استان ایجاد می‌کند، گفت: با همت و تلاش‌های شما مدیران امیدوارم همواره شاهد اخبار به ثمر رسیدن خدمات شما به مردم استان کهگیلویه و بویر احمد باشیم.

رئیس‌جمهور با تأکید برضرورت انجام کارهای بیشتر در سطح استان گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد استعدادها و ظرفیت‌های جغرافیایی و انسانی فراوانی دارد و از مناطق بکر و اصیل فرهنگی ایران نیز به شمار می‌رود. وجود چنین شرایطی فرصت مناسبی برای ارتقاء سطح استان به وجود می‌آورد و دولت در این زمینه آمادگی دارد به طور کامل از اقدامات مدیران پشتیبانی کند، به طوری که استاندار استان هر زمانی که بخواهد می‌تواند در دولت شرکت کرده و مسایل استان را مطرح کند. از هر وزیری هم که برای حضور در استان دعوت شود باید این دعوت را بپذیرد و از نزدیک مسایل استان را مورد بررسی قرار دهد.



دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه دولت از لحاظ منابع مالی استان را جهت ارتقاء و پیشرفت پشتیبانی خواهد کرد، گفت: در جلسه استانی هیأت دولت مصوبات خوبی برای این استان به تصویب رسید و در بعضی از بخش‌ها، سقف اعتباری برای استان برداشته شد و این بدان معناست ، هر میزانی که در استان کار انجام شود دولت از لحاظ منابع مالی پشتیبانی خواهد کرد، چرا که دولت ساخته شدن استان کهگیلویه و بویراحمد را خدمت به کل ایران می‌داند.



رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با وجود جاذبه‌ها، امکانات و ظرفیت‌‌های عظیم این استان، می‌توان کهگیلویه و بویراحمد را ساخت و با استفاده از چنین امکاناتی این استان می‌تواند پشتیبان اقتصادی خوبی برای کل کشور باشد.



دکتر احمدی‌نژاد ضرورت همدلی برای ساختن استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: ساختن نیازمند همدلی مدیران استانی است و اگر همدلی نباشد فعالیت‌های شبانه‌روزی هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و خروجی فعالیت‌های انجام شده توسط مدیران موجبات پیشرفت و ساخته شدن استان را فراهم نخواهد کرد.



رئیس‌جمهور همچنین احترام و عشق به مردم را از دیگر شرایط لازم برای ساختن استان دانست و گفت: همه مردم عزیز و محترم هستند به طوری که عشق به مردم موجب برکت در کارها و فعالیت‌ها می‌شود.



دکتر احمدی‌نژاد شناخت توانمندی‌های واقعی استان کهگیلویه و بویراحمد را لازمه دیگر ساخته شدن این استان مورد اشاره قرار داد و گفت: استان در زمینه‌های متعددی امکانات تقریباً منحصر به فردی دارد که استفاده از این امکانات می‌تواند با کمترین سرمایه، بیشترین ارزش افزوده را برای استان به ارمغان آورد، به طور مثال، اگر در بخش گیاهان دارویی استان سرمایه‌گذاری شود بی شک در مقایسه با احداث یک کارخانه فولاد اشتغال و ارزش افزوده برای مردم به دنبال خواهد داشت.



رئیس‌جمهور تأکید کرد: باید استعداد طبیعی استان را به خوبی شناسایی کرده و آنها را مورد استفاده قرار داد که از جمله این موارد می‌توان به موضوع گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد که سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها قابلیت‌‌ها و سودآوری بسیاری برای استان به همراه خواهد داشت.



دکتر احمدی‌نژاد تصریح کرد: اگر در ساختن استان و حتی کشور نگاهمان به الگوهای دیگران باشد بدون تردید همواره عقب‌ خواهیم ماند. البته وجود چنین نگاهی در بخشی از جامعه بخاطر فشارها و تحمیل‌هایی است که در طی 150 سال گذشته توسط بیگانگان اعمال شده است.



رئیس‌جمهور با اشاره به میزان بیکاری موجود در استان خاطر نشان کرد: اگر برای ایجاد اشتغال برای این تعداد به دنبال سرمایه‌گذاری‌های کلان و احداث مجموعه‌های صنعتی بزرگ باشید چه بسا بیکار امروز تا آخر عمر خود فرصت اشتغال پیدا نکند، باید به دنبال ایجاد اشتغال سریع و پایدار بود و به نتیجه رسیدن چنین اشتغالی منوط به استفاده از منابع طبیعی و استعدادهای بومی است.



دکتر احمدی‌نژاد با تأکید بر ضرورت تغییر و بهبود چهره استان گفت: اگر توفیقی باشد و در دور چهارم سفرهای استانی که دولت بنا دارد در این دور به همه شهرستان‌ها سفر کند باید تغییر چهره استان کاملاً ملموس باشد.



رئیس‌جمهور در ادامه خطاب به مدیران گفت: باید قدر فرصت خدمتگزاری را بدانید، فرصتی که امروز در اختیار ما قرار دارد بی‌نظیر است، امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل زحمات همه انبیاء و مقدمه تحقق آرزوی انبیاء الهی است.



دکتر احمدی‌نژاد گفت: به فضل الهی بزودی و به سرعت بساط مستکبران از جهان برچیده خواهد شد و یگانه‌پرستی، عدالت و پاکی جایگزین آن می‌شود که مقدمه این جهش بلند جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران است.



وی ادامه داد درچنین شرایطی است که ساختن ایران و خدمت به مردم بالاترین عمل صالح محسوب می‌شود. چرا که ایران امروز یک دولت معمولی نیست، بلکه ایران نماد یک پرچم آزادی‌خواهی و سنگر و نقطه امید و نشاط بشریت است.



رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز ملت ایران مورد علاقه همه ملت‌های جهان است، گفت: بشریت از نظم ناعادلانه حاکم بر جهان مایوس هستند و نقطه امید خود را در ملت و جمهوری اسلامی ایران جستجو می‌کنند.



دکتر احمدی‌نژاد خطاب به مدیران با تأکید بر اینکه باید قدر ثانیه‌های خدمتگزاری را بدانید، گفت: اگر چه مسایل کلان بسیار مهم هستند و حتماً باید پیگیری و مورد رسیدگی قرار بگیرد تا سطح استان ارتقاء پیدا کند، اما نباید اقدامات کلان، مدیران را از رسیدگی به مسایل جزئی مردم غافل کند، تک‌تک مردم عزیز و محترم هستند و مدیران باید مشکلات آنان را مورد رسیدگی قرار دهند.



در این دیدار چند تن از مدیران استان در سخنانی ضمن تشریح وضعیت حوزه کاری، پیشنهادات و راهکارهای خود را برای ارتقاء و بهبود وضعیت استان با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند.

