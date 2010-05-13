خیرین مدرسه ساز کشور 733 میلیارد تومان به آموزش و پرورش کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، دوازدهمین همایش خیرین مدرسه ساز استان قزوین ظهر پنجشنبه در سالن آمفی تئاتر تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد.

در این همایش که جمعی از خیرین مدرسه ساز و مدیران دستگاه های اجرایی حضور داشتند مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در هیچ کجای دنیا مشارکت خیرین در فعالیتهای عام المنفعه مانند کشور ما نیست و این حرکت ارزشمند بیانگر تفکر دینی مردم و عمل به آموزه های اسلامی است.

وی افزود: سالانه بیش از 450 همایش برای تجلیل از خیرین در شهرستانهای کشور برگزار می شود و هر سال شاهد افزایش چشمگیر افراد خیر برای مشارکت در مدرسه سازی و تامین فضای آموزشی برای دانش آموزان مناطق محروم هستیم.

43 برابر شدن مشارکت خیرین مدرسه ساز کشور

رئیسی تعهد خیرین در سال 79 را 16 میلیارد و 900 میلیون تومان ذکر و تصریح کرد: در سال گذشته میزان مشارکت خیرین به 723 میلیارد تومان بالغ شد که 43 برابر افزایش داشته است و در سال جاری پیش بینی می کنیم رکورد جدیدی در تعهد خیرین در کشور به ثبت برسد.

وی گفت: بعد از انقلاب اسلامی 10 میلیون متر مربع زمین توسط خیرین اهدا شد که 20 درصد فضاهای آموزشی کشور را پوشش داد و در 30 سال گذشته 15 هزار و 20 طرح آموزشی توسط خیرین اجرا شد که هشت هزار و 800 طرح آن در 10 سال گذشته اجرا شده است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش یادآورشد: خوشبختانه روز به روز دامنه حضور خیرین در مدرسه سازی توسعه می یابد و در حال حاضر هزار و 500 طرح اموزشی در کشور در دست ساخت است که با تکمیل آنها شش هزار و 400 کلاس درس به فضای آموزشی افزوده خواهد شد.

رئیسی به کمک دولت در کنار خیرین برای توسعه فضای آموزشی در کشور هم اشاره کرد و اظهار داشت: در پنج سال گذشته دولت پنج هزار و 500 میلیارد تومان برای فعالیتهای عمرانی و مدرسه سازی و خیرین هفت هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص دادند.

احمدعجم استاندار قزوین نیز در این جشنواره گفت: در نهضت مدرسه سازی منابع دولتی و مردمی در کنار هم می توانند این کار بزرگ و مهم را محقق کنند و بار سنگینی که خیرین در ساخت مدرسه از دوش مردم و دولت برداشته اند ستودنی است.

وی با تاکید بر این مطلب که اعتبارات دولتی قادر به تامین همه نیازهای آموزشی کشور نیست اظهار امیدواری کرد که تعهد خیرین استان قزوین در سال جاری به 20 میلیارد تومان بالغ شود.

افزایش 26 درصدی مشارکت خیرین استان

جواد حیدری مدیرکل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین نیز از افزایش 26 درصدی کمک خیرین مدرسه ساز در استان خبر داد و گفت: میزان کمکهای خیرین در استان به ترتیب در شهرستان بوئین زهرا چهار میلیارد و 500 میلیون تومان، آبیک چهار میلیارد تومان و البرز سه میلیارد تومان بوده است.

وی از مشارکت 16 میلیارد تومانی خیرین استان خبر داد و افزود: تاکنون 18 میلیارد و 500 میلون تومان از تعهدات خیرین استان محقق شده است و پیش بینی مشود این رقم تا 20 میلیارد تومان افزایش یابد.

تاکنون خیرین مدرسه ساز 15 هزار مدرسه ساخته اند که در استان قزوین هم با ساخت 134 مدرسه 25 هزار دانش آموز تحت پوشش قرار گرفته اند.