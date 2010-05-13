تاکید بر مبارزه با تروریسم و تاسیس بازارچه انرژی در اعلامیه دوستی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش نویس اعلامیه اصول دوستی و همکاری در آسیا در دومین روز از نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی پس از بررسی به تصویب رسید.

متن اعلامیه اصول دوستی و همکاری بدین شرح است :

ما، اعضای مجمع مجالس آسیایی

با آگاهی از روابط ریشه دار تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و تمدنی که ملتها را به هم پیوند می دهند؛ با آگاهی از چالشها و فرصت های مشترک و همچنین علایق مشترک که پیش روی مردمان آسیا قرار دارد و آنها را به ضرورت اشتراک مساعی سوق می دهد؛

با اطلاع از نقش حیاتی آسیا در شکل دهی آینده جهان با تکیه بر منابع عظیم انسانی و طبیعی و پیشرفتهای فناوری؛



با تاکید بر اهمیت ترتیبات منطقه ای برای تحکیم علایق میان کشورهای آسیایی در همه زمینه ها؛



با ترغیب راهها و روشهای گوناگون گفتمان و تعامل مسالمت آمیز میان فرهنگها و تمدن های آسیایی ضمن حمایت از تنوع فرهنگی و بردباری در سراسر قاره آُسیا؛



با اذعان به نقش سازنده مجمع مجالس آسیایی در فراهم ساختن زمینه تقویت مودت و روابط دوستانه میان مردم آسیا با تکیه بر اشتراکات کشورهای آسیایی در همه زمینه ها؛



با اعتقاد به اینکه ساختارهای کارآمد برای همکاری میان کشورهای آسیایی می تواند موجبات افزایش منافع ناشی از جهانی سازی و کاهش اثرات زیانبار آن در آسیا را فراهم سازد؛



با تعهد و پایبندی نسبت به ارتقاء و پیشبرد صلح و امنیت در سطح جهانی و قاره ای بر مبنای عدالت و حاکمیت قانون از طریق گسترش همکاری با ملل صلح دوست در سطح آسیا و ماورای آن؛



1. متفقا تعهد و پایبندی خود را نسبت به موارد زیر اعلام می داریم:



الف. پیشبرد صلح دائمی، دوستی پایدار و همکاری سازنده میان کشورها و ملل آسیا؛



ب. تقویت مناسبات دوستانه میان کشورهای آسیایی بر مبنای برابری و احترام متقابل؛



ج. تسهیل پیشرفت بیشتر و توسعه پایدار همه کشورهای آسیایی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، علمی و فناوری؛



د. بهره برداری از امکانات بالقوه همه کشورهای آسیایی برای گسترش همکاری در کلیه حوزه های دارای علایق مشترک.



2. برای دستیابی به اهداف فوق الذکر پارلمان های عضو مجمع مجالس آسیایی اصول اساسی زیر را مبنای کار خود قرار می دهد.



الف. احترام متقابل به استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کلیه کشورها بر مبنای عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها.



ب. حق کلیه ملتها به تعیین سرنوشت خویش؛



ج. احترام به حقوق اساسی بشر و منزلت انسانی؛



د. نفی تهدید یا بکارگیری زور و استفاده از امکانات صلح آمیز در مناسبات بین المللی؛



ه. همکاری بر مبنای حاکمیت قانون.



3. به منظور دستیابی به اهداف مندرج در این اعلامیه پارلمانهای عضو مجمع آسیایی در جهت توسعه و تقویت پیوندهای دوستی، سنتی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی تلاش خواهند نمود.



در این رابطه اعضای مجمع مجالس آسیایی از توسعه بیشتر مناسبات دیپلماتیک و تجاری میان کشورهای متبوع خود و همچنین ارتباطات و تعاملات بیشتر میان مردم خود پشتیبانی خواهند نمود.



4. متناسب با مفاد فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد، پارلمانهای عضو مجمع مجالس آسیایی اقدامات اعتمادسازی متقابل از طریق ترتیبات مناسب منطقه ای به منظور پیشبرد صلح و ثبات در سراسر آسیا و جهان را ترغیب خواهند نمود.



5. پارلمانهای عضو مجمع مجالس آسیایی همکاری و تشریک مساعی در چارچوب سازمان ملل را برای ارتقاء نقش آسیا در جامعه جهانی تشویق و ترغیب می نمایند.



6. پارلمانهای عضو مجمع مجالس آسیایی از همکاری با کلیه مجالس در آسیا بر مبنای اهداف و اصول این اعلامیه نسبت به دستیابی به هدف نهایی ایجاد پارلمان آسیایی پشتیبانی می نمایند.



7. پارلمان های عضو مجمع مجالس آسیایی در راستای تسریع رشد اقتصادی در آسیا تشریک مساعی می نمایند. به همین منظور آنها بهره برداری بیشتر از امکانات در زمینه تحقیق و توسعه، تبادل اطلاعات، انتقال فناوری و سرمایه گذاری خارجی را در جهت رشد و توسعه پایدار افزایش خواهند داد.



8. پارلمانهای عضو مجمع مجالس آسیایی تلاشهای منسجم خود را در جهت مبارزه با بیسوادی، فقر و تخریب محیط زیست تشدید خواهند نمود، به همین منظور آنها از استراتژی های مناسب در سطوح قاره ای و منطقه ای در راستای منافع متقابل کشورهای آسیایی پشتیبانی خواهند نمود.



9. برای پیشبرد و تحکیم صلح در آسیا پارلمانهای عضو مجمع مجالس آسیایی گفتمان بین ادیان و فرهنگها را میان تمدنهای آسیایی ترغیب می نمایند.



10. به منظور تقویت مناسبات اقتصادی و بازرگانی میان کشورهای آسیایی، پارلمان های عضو مجمع مجالس آسیایی از اقدامات مناسب ایجاد یک بازار یکپارچه انرژی در آسیا حمایت می نماید.



11. پارلمانهای عضو مجمع مجالس آسیایی به منظور کاهش خسارات و آسیب ها و تشکیل آلام ناشی از بلایای طبیعی زمینه های تبادل اطلاعات و تجربیات را فراهم می آورد.



12. پارلمانهای عضو مجمع مجالس آسیایی در جهت از میان بردن کلیه ریشه های تروریسم و دیگر جنایات سازمان یافته در راستای ایجاد جامعه قوی و مطمئن متشکل از ملل آسیا همکاری می نماید.



13 . پارلمانهای عضو مجمع مجالس آسیایی از طریق چارچوب های دو جانبه و چند جانبه تلاشهای خود را در جهت مقابله با کلیه اشکال قاچاق غیرقانونی انسان، کالا، تسلیحات و مواد مخدر تشدید خواهند نمود.



14 . پارلمانهای عضو مجمع مجالس آسیایی با تقبیح هرگونه تجاوز و اشغال خارجی هر گونه فعالیت در سرزمین های کشورهای متبوع خود که حاکی از تهدید یا توسل به زور علیه امنیت ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی دیگر پارلمانهای عضو مجمع مجالس آسیایی باشد را نفی می کند.



15 . پارلمانهای عضو مجمع مجالس آسیایی تماسها و رایزنیهای متداول و معمول با یکدیگر پیرامون موضوعات بین المللی و منطقه ای را به منظور هماهنگ ساختن نظرات ، اقدامات و سیاستهای خود را حفظ خواهند نمود.