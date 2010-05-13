۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۳۲

منابع آگاه پاکستانی:

آمریکا تحویل هواپیمای بدون سرنشین به پاکستان را متوقف کرد

منابع نظامی آگاه در اسلام آباد از خودداری آمریکا برای انتقال هواپیماهای بدون سرنشین به پاکستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نظامی آگاه روز گذشته به روزنامه نیشن چاپ پاکستان گفتند: آمریکا از انتقال فناوری جنگنده بدون سرنشین که قادر به استفاده از سلاح باشد به متحد خط مقدم جبهه خود در جنگ علیه تروریسم سرباز زده است.

اسلام آباد و واشنگتن درباره مسئله انجام حملات جنگنده های آمریکایی بدون سرنشین علیه خاک پاکستان باهم اختلاف نظر دارند.

تحلیلگران معتقدند که عدم ارائه این هواپیماها می تواند تاثیر سوء در جنگ پاکستان علیه تروریسم داشته باشد و باعث تاخیر در اقدام به عملیات نظامی موثر در منطقه وزیرستان شمالی توسط ارتش پاکستان شود.

