مازندران قهرمان بسکتبال امیدهای منطقه سه کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول فنی تیم بسکتبال امید مازندران عصر پنجشنبه در حاشیه این مسابقات به خبرنگاران گفت: تیم مازندران در حالی به مقام قهرمانی این منطقه دست یافت که با درخشش کامل بسکتبالیست های جوان خود بدون شکست این رقابتها را ترک کرد.

محمدعلی رجایی افزود: در پایان این رقابتها که با حضور پنج تیمی در گرگان برگزار شد، تیم مازندران به عنوان تیم نخست و گلستان به عنوان تیم دوم به مرحله پایانی رقابتهای بسکتبال قهرمانی امیدهای کشور صعود کردند.

وی ادامه داد: در این رقابتها علاوه بر مازندران تیمهای توابع تهران ، سمنان و گیلان هم حضور داشتند، این پنج تیم به مدت پنج روز به صورت دوره ای با هم رقابت کردند.

مسئول فنی تیم بسکتبال امید مازندران با اشاره به اینکه رقابتهای بسکتبال قهرمانی امیدهای کشور با حضور 20 تیم در چهارمنطقه کشور برگزار شد، بیان کرد: مرحله پایانی این رقابتها مردادماه به میزبانی اصفهان برگزار می شود.

رجایی گفت: تیم مازندران بازیکنان مستعد و با انگیزه ای دارد و توان کسب عنوان کشور را نیز دارد.

وی خاطرنشان کرد: تیم مازندران همچنین از کادر فنی خوبی برخوردار است.

وی یادآور شد: تمرینات تیم بسکتبال امید مازندران در هفته های آینده آغاز خواهد شد تا تیم استان با آمادگی بیشتری برای مرحله پایانی این رقابتها آماده شود.