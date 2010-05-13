300 هزار هکتار زمین کشاورزی فاقد شبکه اصلی آبیاری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نادر عباسی که عصر پنجشنبه در دومین همایش ملی، مسائل ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، در موسسه تحقیقاتی اصلاح نهال و بذر کرج سخن می گفت، افزود: تاکنون حدود یک میلیون و 700 هزار هکتار از زمینهای زیر کشت آبی کشور به شبکه‌ اصلی آبیاری و زهکشی مجهز شده است.

وی اظهار داشت: این در حالیست که طبق آنچه در برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود، باید دو میلیون هکتار از زمینهای زیر کشت، تحت پوشش شبکه اصلی آبیاری و زهکشی قرار می گرفت.

این مسئول با تاکید بر ضرورت احداث شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن یادآور شد: این مهم با هدف استفاده بهینه از منابع آب استحصال شده، برای مقابله با بحران احتمالی منابع انجام می یرد.

وی نیاز به افزایش کمی سطح زیرکشت به شبکه های مدرن آبیاری را یادآور شد و عنوان کرد: بررسیهای انجام شده نشان می دهد اغلب این شبکه ها در مراحل مختلف بهره برداری با مشکل مواجه می شوند که این امرباعث کاهش بازدهی مثبت می شود.

عباسی تخریب سازه ها را از جمله عوامل، اختلال و کاهش بهره برداری سطح زیر کشت عنوان کرد و افزود: مسائل مربوط به طراحی، اجرا، کیفیت مصالح، وضعیت بهره‌برداری و نگهداری، مسائل اجتماعی و فرهنگی و شرایط ژتوتکنیک، بستر و زمینه ساز سازه‌ها است.

رئیس بخش تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی مهندسی جهاد کشاورزی با استناد به نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده دراین خصوص یادآورشد: عوامل مربوط به شرایط ژئوتکنیکی بستراین گونه سازه‌ها بیشتر از سایر موارد نمود داشته وعدم توجه به آن باعث تخریب سازه‌ها در سالهای اول بهره‌برداری می شود، ضمن آنکه اصلاح و بازسازی آنها را نیز مشکل و غیراقتصاد می کند.

عدم توجه به ویژگی های ژئوتکنیکی

این مسئول سبک بودن سازه ها را بهانه برای بی توجهی به جنبه ها و ویژگیهای ژئوتکنیکی بستر ذکر کرد و گفت: این بی توجهی برغم توجه ویژه به مطالعات ژئوتکنیکی در اغلب سازه‌های عمرانی، در مطالعات اولیه مربوط به طرح های شبکه‌های آبیاری و زهکشی صورت می گیرد.

عباسی افزود: این درحالیست که اینگونه طرح‌ها به دلیل داشتن ماهیت خطی، ساختارهای زمین‌شناسی متنوعی را در بر گرفته و همواره در تماس با آب هستند و به همین دلیل بستر اکثر شبکه‌های آبیاری و زهکشی احداث شده همواره در معرض تغییر شکل و جابجائی قراردارند.

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری همایش های ملی اظهار امیدواری کرد که با برپایی اینگونه همایشها در سطح ملی، مسائل و مشکلات ناشی از کم توجهی به مطالعات ژئوتکنیکی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی با ارائه راهکارها و دستاوردهای علمی و اجرایی رفع شود.

به گفته عباسی برای برگزاری این رویداد علمی طی یک فراخوان 165چکیده مقاله و 85 اصل مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که در نهایت 25 مقاله به صورت شفاهی و 25 مقاله به صورت پوستری از میان آنها انتخاب شد.

این مسئول ارائه رویکردی نوین در تعیین حد خمیری خاک با استفاده از روش نفوذ خاک، بررسی تغییرات مقاومت محوری خاک رس بهسازی شده با آهک توسط افزودن ماسه بادی، بررسی تاثیر مخلوط آهک و خاکستر بادی بر خواص فیزیکی و مکانیکی خاک ریزدانه از جمله عناوین مقاله های ارائه شده در این همایش ملی برشمرد.

عباسی اظهار داشت: اصلاح خاک های واگرا با افزودنی های مختلف و مقایسه آنها، شکست فیوزپلاگ سد انحرافی شهدای رامشیر از مدل تا واقعیت و بررسی مشکلات ناشی از عدم مطلاعات ژئوتکنیکی در کانال دره دایی چشمه پرالیگودرز از دیگر مقاله های پذیرفته شده در این همایش است.

این همایش یک روزه با همکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.