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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

اقدمی خبر داد:

کشت سلولهای غضروفی برای ترمیم بیماریهای غضروفی

کشت سلولهای غضروفی برای ترمیم بیماریهای غضروفی

مسئول کمیته تخصصی پژوهش ستاد راهبردی توسعه سلولهای بنیادی از اجرای 4 پروژه مرتبط با سلولهای بنیادی در سال جاری خبر داد و گفت: کشت سلولهای غضروفی برای ترمیم بیماریهای غضروفی یکی از این پروژه ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ناصر اقدمی پنجشنبه در گردهمایی محققان و دانشمندان حوزه سلولهای بنیادی گفت: ایجاد پوست مهندسی شده برای درمان سوختگی، تولید سلولهای iPS  برای درمان بیماریهای خاص و تولید حیوانات مدل نیز در سال جاری اجرایی می شود.

وی ارتقای سطح سلامت را از عمده ترین اهداف کمیته پژوهشی ستاد نام برد و اظهار داشت: تعیین اولویت های پژوهشی، توسعه شبکه سلولهای بنیادی، توسعه پژوهش های کاربردی و توسعه پژوهش های مرتبط با سلولهای بنیادی از جمله برنامه هایی است که برای افزایش سطح سلامت پیش بینی شده است.

مسئول کمیته تخصصی پژوهش ستاد سلولهای بنیادی، توسعه شبکه سلولهای بنیادی را از برنامه های این کمیته دانست و ادامه داد: برای تحقق این امر حمایت از پایان نامه ها، حمایت از طرح های مدل در خصوص استفاده از سلول های باز برنامه نویسی شده برای بیماران خاص، گسترش همکاریهای میان رشته ای، حمایت از فعالیت های شبکه آزمایشگاهی در حوزه سلولهای بنیادی و ایجاد اتاق فکر را در دستور کار داریم.

کد مطلب 1082566

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