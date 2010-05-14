موفقیت سیستم پنجره واحد تجاری در گرو مساعدت سازمانهای متولی تجارت است

رضا جمهوری در حاشیه افتتاح سیستم پنجره واحد تجاری در گمرک منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه راهاندازی سیستم پنجره با موفقیت 90 درصدی روبرو بوده است اظهار داشت: این سیستم در حال حاضر به صورت فیزیکی با شرکت دستگاه اجرایی در استان قم آغاز به کار میکند.
وی با اشاره به استقرار پنجره واحد تجاری در شهرک سلفچگان افزود: ایجاد این سیستم برای سهولت در انجام مراحل کارهای اداری تجار و بازرگانان مراجعه کننده به گمرک میتواند مفید واقع شود.
معاون طرح و توسعه گمرک کشور موفقیت سیستم پنجره واحد تجاری را درگرو مساعدت وزارتخانهها، سازمانهای متولی امر تجارت به خصوص سازمان بازرگانی، بهداشت، بانکها و سازمانهای مالیاتی دانست و بیان کرد: این سیستم یکی از هشت پروژه تعریف شده در راستای ایجاد تحول اقتصادی در بخش گمرک کشور است.
جمهوری، شکل استاندارد و بین المللی سیستم پنجره واحد تجاری را راهی برای ایجاد ارتباط بین سازمانها و دستگاههای فعال در یک جامعه از طریق فضای مجازی عنوان کرد و افزود: این سیستم به صورت فیزیکی در 18 استان کشور اجرایی شده است که تنها علت اجرایی نشدن این سیستم در اختیار نداشتن امکانات الکترونیکی کافی در اجرای این طرح است.
وی با بیان اینکه اعتبار خاصی در زمینه ایجاد پنجره واحد تجاری در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد: مبالغی که در اجرای این طرح به مصرف رسید از محل هزینههای جاری گمرک تأمین شده است.
جمهوری با اشاره به ضرورت تأمین پهنای باند در زیرساختهای اصلی توسعه IT در گمرک خاطر نشان کرد: در دسترس نداشتن امکانات فنی از جمله مشکلاتی است که در این زمینه وجود دارد.
وی علت اصلی این گونه مشکلات را گستردگی مراکز گمرکی در نقاط مختلف کشور به خصوص در راه هایی که عبور از آن به دشورای صورت میگیرد و نبود امکانات مخابراتی عنوان کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون گمرک کشور گفت: موفقیت سیستم پنجره واحد تجاری را درگرو مساعدت وزارتخانهها، سازمانهای متولی امر تجارت عنوان کرد.
رضا جمهوری در حاشیه افتتاح سیستم پنجره واحد تجاری در گمرک منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه راهاندازی سیستم پنجره با موفقیت 90 درصدی روبرو بوده است اظهار داشت: این سیستم در حال حاضر به صورت فیزیکی با شرکت دستگاه اجرایی در استان قم آغاز به کار میکند.
نظر شما