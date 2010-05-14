اسامی وزرای مهم کابینه کامرون/ حضور یک زن مسلمان در دولت انگلیس

روز چهارشنبه حزب محافظه کار به رهبری "دیوید کامرون" و حزب لیبرال دموکرات به رهبری "نیک کلگ" پس از 65 سال در حالی کابینه ائتلافی را در انگلیس تشکیل دادند که پست های مهم در چندین وزارتخانه به اعضای حزب محافظه کار و 15 پست مهم دولتی خارج از کابینه به حزب لیبرال دموکرات اختصاص دارد.

همچنین "نیک کلگ" در دولت جدید ائتلافی به عنوان معاون نخست وزیر فعالیت می کند و "ویلیام هیگ" مسئولیت وزارت خارجه، "جرج اوزبورن" مسئولیت وزارت دارایی و خزانه داری، "لیام فاکس" مسئولیت وزارت دفاع، "ترزا می" مسئولیت وزارت کشور، "کن کلارک" مسئولیت وزارت دادگستری و "اندرو لنزلی" مسئولیت وزارت بهداشت و درمان را برعهده دارند.

همچنین در میان اعضای کابینه نام یک زن به نام "سعیده وارسی" پاکستانی تبار و مسلمان به چشم می خورد که به عنوان وزیر مشاور فعالیت خواهد کرد. در همین حال در کابینه 29 عضوی کامرون تنها چهار زن انتصاب شده اند.

دولت جدید ائتلافی انگلیس در حالی برپا شد که روز گذشته تعدادی از تشکل های دانشجویی با اعتراض به ترکیب کابینه جدید اعلام کردند که این کابینه فاقد تنوع لازم است.

همچنین نخست وزیر انگلیس صبح روز پنجشنبه اولین جلسه اعضای کابینه را برگزار کرد. کامرون و نیک کلگ در همین حال بر تعهدات خود برای همکاری با یکدیگر تاکید کردند.

گفته می شود که در پی کناره گیری براون از سمت نخست وزیری هم اکنون دیوید کامرون 43 ساله با مشکلات عدیده ای در کشور خود از جمله وضعیت اقتصادی، مشکلات در عراق و افغانستان مواجه است، چنانچه وی در اولین سخنرانی خود مقابل ساختمان نخست وزیری انگلیس از کار دشوار کابینه جدید برای حل مشکلات داخلی و خارجی از جمله مشکلات خاورمیانه خبر داده بود.

دیوید کامرون متولد 9 اکتبر سال 1966 میلادی از سال 2005 رهبری حزب محافظه کار را برعهده داشت و معتقد است که پس از رسیدن به رهبری حزب محافظه کار با انجام اصلاحاتی لازم این حزب را به حزبی مدرن تبدیل کرده است. همچنین وی با چند واسطه یکی از نوادگان شاه ویلیام چهارم است.

کامرون پنجاه و سومین و جوانترین نخست وزیر انگلیس طی 200 سال گذشته است و در دولت جدید بریتانیا "نیک کلگ" رهبر حزب لیبرال دموکرات به عنوان معاون نخست وزیر، "جرج اوزبورن" به عنوان وزیر دارایی و خزانه دارایی و "ویلیام هیگ" به عنوان وزیر خارجه فعالیت خواهند کرد.

کامرون در سال 2005 و پس از آن در انتخابات امسال از شهر ویتنی به نمایندگی مجلس انتخاب شد و درحالی به عنوان نخست وزیر انگلیس انتخاب شده است که تهدید کرده حقوق بیکاری و مستمری افرادی که توان فعالیت دارند اما به دلیل حقوق بیکاری تن به کار نمی دهند را قطع می کند.