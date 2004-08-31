يك گروه فلسطيني نبيل شعث را تهديد به قتل كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، اين گردانها با انتشار بيانيه اي اعلام كردند: وزير امورخارجه فلسطين بايد از هرگونه تماس و شركت در نشست با سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي در ايتاليا اجتناب كند .

گردانهاي جنين شاخه نظامي كميته مقاومت مردمي همچنين تصميم گرفتند در اينصورت مانع از بازگشت نبيل شعث وزير امور خارجه فلسطين به غزه شوند.

مسئولان اين گردانها دربيانيه خود تاكيد كردند: چنانچه وزير امور خارجه فلسطين وارد غزه شود ويا از تصميم خود براي شركت در نشست با سليوان شالوم منصرف نشود محكوم به اعدام خواهد شد.

گردانهاي شهداي جنين درعين حال ازمحافظان نبيل شعث وزير امور خارجه فلسطين خواستند مسئوليت حفاظت ازجان وي را رها كنند .

محمد الوحيدي سخنگوي نبيل شعث دراين رابطه تصريح كرد: وزيران خارجه فلسطين واسراييل هرگزدرنشست دوجانبه كه در"ريميني" ايتاليا برگزارخواهد شد شركت نخواهند كرد.

الوحيدي با اشاره به اينكه شالوم تنها در اين نشست يك ميهمان خواهد بود اظهارداشت: در اين نشست وزير امور خارجه فلسطين مشكلات وآلام زندانيان فلسطيني اعتصاب كننده دربند رژيم اسراييل وحق و حقوق آنها دردستيابي به شرايط بهتروآزادي آنها را تشريح خواهد كرد .

سخنگوي نبيل شعث همچنين گفت : مسئولان ارشد تشكيلات خودگردان فلسطين با مسئولان گردانهاي شهداي جنين تماس گرفته اند تا درمورد تهديدات اين گردانها بحث و تبادل نظر نمايند.