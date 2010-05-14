تست گریم بازیگران "پرتقال خونی" انجام شد

محمد نشاط تهیهکننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: تست گریم بازیگران اصلی فریبرز عربنیا، نیوشا ضیغمی و حامد بهداد انجام شده است. لوکیشنها را در کیش انتخاب کردهایم، محمود کلاری تست دوربین را انجام داده و آخرین مراحل بازنویسی فیلمنامه انجام میشود. در حال بازبینی و انتخاب لوکیشنها در تهران هستیم و امیدواریم به زودی فیلمبرداری را شروع کنیم.
فیلمنامه "پرتقال خونی" را پیمان عباسی نوشته و بازنویسی فیلمنامه این فیلم زیر نظر سیروس الوند انجام میشود. عواملی که حضورشان در "پرتقال خونی" قطعی شده عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، مدیر صدابرداری: حسن زاهدی و طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری.
سیروس الوند فیلمهای سینمایی "دستهای آلوده"، "زن دوم"، "تله"، "یکبار برای همیشه" و ... را در کارنامه دارد.
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