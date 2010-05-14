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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۴۲

تست گریم بازیگران "پرتقال خونی" انجام شد

تست گریم بازیگران "پرتقال خونی" انجام شد

تست گریم بازیگران فیلم سینمایی "پرتقال خونی" به کارگردانی سیروس الوند دیروز پنجشنبه انجام شد.

محمد نشاط تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: تست گریم بازیگران اصلی فریبرز عرب‌نیا، نیوشا ضیغمی و حامد بهداد انجام شده است. لوکیشن‌ها را در کیش انتخاب کرده‌ایم، محمود کلاری تست دوربین را انجام داده و آخرین مراحل بازنویسی فیلمنامه انجام می‌شود. در حال بازبینی و انتخاب لوکیشن‌ها در تهران هستیم و امیدواریم به زودی فیلمبرداری را شروع کنیم.

فیلمنامه "پرتقال خونی" را پیمان عباسی نوشته و بازنویسی فیلمنامه این فیلم زیر نظر سیروس الوند انجام می‌شود. عواملی که حضورشان در "پرتقال خونی" قطعی شده عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، مدیر صدابرداری: حسن زاهدی و طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری.
 
سیروس الوند فیلمهای سینمایی "دستهای آلوده"، "زن دوم"، "تله"، "یکبار برای همیشه" و ... را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1082756

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