تصویربرداری فیلم "گل سپیدی برای سارا" ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون نزدیک به 20 درصد از تصویربرداری این فیلم تلویزیونی به تهیه‌ کنندگی رضا محقق به پایان رسیده و گروه در منطقه مرزی در روستای گوربند تربت جام مشغول ادامه کار هستند.

در فیلم "گل سپیدی برای سارا" لادن سلیمانی، هادی دیباجی، حسین خانی‌بیک، مهدی فقیه، عباس شجاع، سلیمه رنگزن، فاروق کیانی، سعید یعقوب پور، علی شکری و مسعود ریحانی بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سارا همزمان دو خواستگار دارد. او پس از بررسی به یکی از آنها جواب مثبت می‌دهد اما در شب عروسی مادر سارا توسط سم کشته می‌شود و این حادثه اتفاقات جدیدی را به دنبال دارد و...

دیگر عوامل فیلم "گل سپیدی برای سارا" عبارتند از تصویربردار: علی شاهیده، صدابردار: احسان نوبخت، برنامه‌ریز و دستیار اول:‌سهیل مینایی، گریم: آرام تمدن، نویسنده فیلمنامه: محسن رفیعی بر اساس طرحی از مهدی رجبی، مدیر تولید: جواد عاقبت‌بین، طراح صحنه و لباس:‌ احمد سعادت، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: احمد منصوری و روابط عمومی: علی زادمهر.