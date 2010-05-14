پیشنهادات متعدد تامین سوخت بررسی می شود

علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آغاز گفتگوهای جدید برای تامین سوخت راکتور تهران و اینکه آیا طرف مقابل اراده تامین سوخت راکتور تهران در گفتگوها را دارد؟ تصریح کرد: فکر می کنم اراده متقابل بین طرفین برای حل موضوع وجود دارد و مسائل دارد به خوبی پیش می رود.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که آیا پیشنهاد جدیدی برای تامین سوخت راکتور تهران به ایران ارائه شده است؟ تاکید کرد: پیشنهادهای زیادی ارائه شده که درصدد ارزیابی آنها هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک راه حلی که رضایت هر دو طرف یعنی ایران و طرف مقابل را جلب کند حاصل شود.

صالحی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت تولید رادیودارو در راکتور تهران بیان داشت: ما بارها اعلام کرده ایم که در صدد تولید سوخت راکتور تهران در داخل هستیم و این کار به طور معمول در حال انجام است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: امیدواریم با تمهیداتی که اندیشیده شده سوخت تولید داخل را در زمان لازم به راکتور برسانیم که وقفه ای در کار آن ایجاد نشود و رادیوداروهای مورد نیاز مردم تامین شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک مقدار قدرت راکتور تهران را کمتر کرده ایم تا طول عمر سوخت بیشتر شود و از طرفی تلاش کرده ایم کمبود این داروها را تا حدی از خارج تامین کنیم و به عبارت دیگر بخش عمده ای از نیاز به رادیو داروها از داخل و بخش دیگر از خارج تامین می شود بر همین اساس مشکلی در این باره وجود ندارد.

در آخرین تحرکات برای تامین سوخت 20 راکتور تهران که اروانیوم 20 درصد غنی شده است رئیس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه در سفر به تهران با رئیس جمهوری اسلامی ایران به گفتگو خواهند نشست.