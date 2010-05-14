رشید بوشارب سکوت خود را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم جدید بوشارب با عنوان " قانون شکن" که به داستان جنبش مقاومت مردم الجزایر در دهه 1960 علیه استعمار فرانسه می پردازد خشم گروهی از سیاستمداران و روشنفکران محافظه کار فرانسوی را بر انگیخته و آنان بوشارب را به تحریف واقعیتهای تاریخی متهم کرده‌اند.

بوشارب دیروز در گفتگویی که در حاشیه جشنواره کن انجام داد گفت: در سه هفته گذشته گروهی به فیلم من معترض شده و آن را دروغ و تحریف تاریخ نامیده اند در حالی که بسیاری از آنان هنوز فیلم را ندیده اند. این موضوع هم نشانگر اهمیت ماجرای استعمار الجزایر میان فرانسویان است و از سویی من را نگران می‌کند.

"قانون شکن" داستانی نیمه تخیلی و نیمه واقعی از زندگی و رنج های سه برادر الجزایری و مادرشان را در دوران استعمار فرانسه تا استقلال الجزایر به سال 1962 روایت می‌کند.

بوشارب افزود: سینما باید این آزادی را داشته باشد تا به هر موضوعی بپردازد. به عنوان فیلمساز حق دارم تا هر داستانی را در فیلمم به تصویر بکشم و احساساتم را به نمایش گذارم. بهتر است صبر کنیم تا فیلم در جشنواره به نمایش در آید آنگاه آماده پاسخگویی به اعتراض منتقدان فیلم خواهم بود. باز هم بر آزادی بیان خود به عنوان یک فیلمساز تاکید می کنم.اگر مردم عادی از این فیلم ناراضی باشند برایم قابل درک است اما از روشنفکران و اهالی سیاست انتظار صبر و تحمل بیشتری دارم.

بوشارب در این مصاحبه با اشاره به این نکته که در سراسر جهان فرانسه را به عنوان مهد آزادی بیان می‌شناسند گفت: خوشحالم که جشنواره کن به عنوان یکی از معتبر ترین جشنواره های جهان فیلمم را به نمایش می‌گذارد و امیدوارم آزادی بیان در این جشنواره رعایت شود.

