استفاده از ته سیگار به عنوان ماده ضد زنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، ته سیگارها که در دسته رایجترین زباله سازهای جهان به شمار می روند مواد شیمیایی را به محیط وارد می کنند که باعث مرگ ماهی ها و آسیب رساندن به محیط زیست می شود اما این مشکل را می توان با استفاده ای متفاوت از این مواد رفع کرد.

محققان در دانشگاه "ژی آن جیائوتونگ" چین، کشوری که 30 درصد از سیگاری های جهان در آن زندگی می کنند اعلام کردند ته سیگارهایی که در آب خیس خورده باشند را می توان برای محافظت از زنگ زدگی فولادهایی که معمولا در صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرد به کار گرفت.

محققان مطالعه بر روی این مواد را زمانی آغاز کرده اند که شاهد تغییر رنگ آب پس از خیس خوردن ته سیگارها در آن بودند. آب پس از قرار گرفتن ته سیگار به رنگ قهوه ای در می آید، رنگی مشابه مواد ضد زنگ و از این رو دانشمندان به این فکر افتادند که شاید میان این دو مایع ارتباطی وجود داشته باشد.

محققان جمع آوری ته سیگارهای مورد نیاز برای مطالعه خود را از 18 ماه پیش آغاز کردند. مایع استخراج شده از توده ای بزرگ از ته سیگارها بر روی لوله های فلزی مورد آزمایش قرار گرفته و نشان داد این مایع قادر است از فولاد نوع N80 در برابر پوسیدگی ناشی از اسید هیدروکلریک در دمای 90 درجه سلسیوس محافظت کند. این نوع از فولاد معمولا برای ساخت مته های حفاری که پوسیدگی و تولید مجدد آنها سالانه میلیونها دلار هزینه در بر دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

بر اساس گزارش لایوساینس، به گفته محققان ماده ترکیبی که از سوخته شدن نیکوتین و قطران به دست می آید ماده ای است که از فولاد در برابر پوسیدگی محافظت می کند. دانشمندان معتقدند نیکوتین یکی از بهترین مواد محافظت کننده گیاهی است که استفاده از آن از محدودیتهایی از قبیل بوی آزار دهنده و افزایش رشد قارچهای مضر برخوردار است.