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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۱۲

حجت الاسلام لطفی:

روحانیت نقش مهمی در ترویج علوم دینی دارد

روحانیت نقش مهمی در ترویج علوم دینی دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: روحانیت نقش مهمی در ترویج علوم دینی در جامعه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: بعداز ائمه اطهار (ع ) روحانیت مهمترین قشر در تبلیغ علوم دینی بوده اند.

وی گفت: روحانیت شیعه با وجود مشکلات و موانع بسیار بعد از ائمه اطهار (ع) توانسته اند وظیفه خود را در جهت انتشار تفکر اهل بیت (ع) بخوبی انجام دهد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان مکتب تشیع برای به انزوا کشیدن مکتب حضرت زهرا (س) و قیام عاشورا از مبلغین مذهبی خواست همت خود را برای تبیین اهداف اصلی این وقایع تاریخی بکار گیرند.

حجت الاسلام لطفی با اشاره به خطبه حضرت زهرا (س) بعد از رحلت حضرت رسول (ص) تبیین و تفسیر این سخنان را در جهت حل موضوعاتی که امروز جهان اسلام و مکتب تشیع با آن مواجه است، بسیار راه گشا دانست.
 

کد مطلب 1082810

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