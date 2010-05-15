۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

شرکت هشت هزار لرستانی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بیش از هشت هزار و 295 داوطلب لرستانی شرکت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در دو حوزه امتحانیه خرم آباد و بروجرد برگزار می شود که این آزمون در شهرستان بروجرد با شرکت بیش از پنج هزار و37 داوطلب در دانشگاه آزاد واحد بروجرد در حال برگزاری است.

بنا بر این گزارش آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد بروجرد در 12 رشته امتحانی در حال برگزاری است.

تربیت بدنی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، حسابداری، مهندسی کامپیوتر، زیست شناسی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مهندسی کشاورزی، زراعت، اصلاح نباتات، مهندسی منابع طبیعی و مرتعداری رشته های امتحانی این آزمون در دانشگاه آزاد واحد بروجرد می باشند.

در آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد واحد بروجرد به تفکیک یک هزار و 900 داوطلب زن و سه هزارو137 داوطلب مرد شرکت خواهند کرد.

همچنین بنا براین گزارش بیش ازسه هزار و 258 داوطلب نیز در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد خرم آباد شرکت دارند.

در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد خرم آباد یک هزار و 283 داوطلب زن و یک هزار و 975 داوطلب مرد حضور دارند.

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد همزمان با سراسر کشور در روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه مصادف با 23 تا 25 اردیبهشت ماه سال جاری در حال برگزاری است.

