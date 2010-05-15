اولتیماتوم به سهامداران پالایشگاه خلیج فارس

سید نورالدین شهنازی زاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس با بیان اینکه برای تکمیل این واحد پالایشی در مجموع به دو میلیارد و 400 میلیون یورو منابع مالی و سرمایه ای نیاز است، گفت: در سالجاری جذب حدود 1.1 میلیارد یورو منابع مالی را برای پالایشگاه ستاره خلیج فارس هدف گذاری کرده ایم.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه یکی از منابع تامین هزینه های ساخت این پالایشگاه میعانات گازی آورده سهامداران است، تصریح کرد: تاکنون سهامداران این طرح پالایشی نتوانسته اند آورده مورد نیاز خود را به طرح تزریق نکرده اند و از این رو اخیرا در مجمع پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای افزایش سرمایه پالایشگاه تصمیم گیری شده است.

وی با اشاره به اینکه برای افزایش سرمایه ساخت پالایشگاه در یک دوره حدود دو ماهه انجام می گیرد، اظهار داشت: از این رو پیش بینی می کنیم تا پایان اردیبهشت ماه این افزایش سرمایه انجام شود.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه در افزایش سرمایه پالایشگاه ستاره خلیج فارس آن دسته از سهامدارانی که نتوانند پول آورده خود را به طرح تزریق کنند نمی توانند در این طرح مشارکت داشته باشند، بیان کرد: از سوی دیگر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی هم به عنوان یک مجموعه دولتی علاقه ای به سرمایه گذاری در این طرح ندارد.

وی، ادامه داد: در صورتی که سهامداران فعلی پالایشگاه ستاره خلیج فارس قادر به تزریق آورده خود به طرح نباشند، با افزایش سرمایه و آزاد سازی سهام اقدام به جذب سهامداران جدید می کنیم و با جلب سرمایه گذاران جدید منابع مالی مورد نیاز پروژه را تامین خواهیم کرد.

به گزارش مهر، در حال حاضر 40 درصد سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، 35 درصد به شرکت نفت و گاز تامین اجتماعی، 10 درصد سهام به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و 15 درصد سهام به شرکت SPC اندونزی واگذار شده است.

در همین حال مسعود میرکاظمی وزیر نفت نیز پیشتر از تعیین تکلیف سهام شرکت اندونزیایی فعال در این پروژه خبر داده و اعلام کرده بود: این شرکت خارجی باید تکلیف آورده خود را به پالایشگاه ستاره خلیج فارس مشخص کند تا سایر موسسات مالی و بانکی بتوانند حمایتهای لازم را از این طرح داشته باشند.

این در حالی است که محمد اسماعیل کراچیان مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس پیشتر اعلام کرده بود: در لایحه بودجه سال 89 ردیفی تعریف شده که در صورت تصویب آن در مجلس، دولت به شرکا و سهامداران پالایشگاه خلیج فارس وام می دهد.

فروش 500 میلیون دلار اوراق مشارکت برای ستاره خلیج فارس



شهنازی زاده در ادامه با اشاره به برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین بخشی از منابع سرمایه ای ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس به خبرنگار مهر، گفت: در سفر استانی هیات دولت به استان هرمزگان نیز حدود یک میلیارد و 500 میلیون دلار برای ساخت پالایشگاه خلیج فارس و چند طرح نیروگاهی اختصاص داده شده است.

به گفته این مقام مسئول پیش بینی می شود حدود 600 تا 700 میلیون دلار از این منابع به ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس اختصاص داده شود.



مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی همچنین از فروش اوراق مشارکت پس از افزایش سرمایه ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس خبر داد و افزود: در این صورت حدود 400 تا 500 میلیون دلار اوراق برای تکمیل این طرح پالایشی منتشر خواهد شد.



به گفته معاون وزیر نفت تامین منابع فاینانس از محل بانکهای داخلی از دیگر راهکارهای تامین منابع مالی و سرمایه ای ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس خواهد بود.



با بهره برداری از ستاره خلیج فارس روزانه 35 میلیون لیتر بنزین (با عدد اکتان 95 ) و 14 میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولید فرآورده های نفتی کشور اضافه می شود، همچنین تولید روزانه 4 میلیون لیتر ال پی جی ( گازمایع)، 3 میلیون لیتر سوخت جت و 130 تن گوگرد از دیگر محصولات تولیدی این واحد پالایشی است.