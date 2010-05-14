مردم و نهادهای فرهنگی به مقابله علیه بی حجابی برخیزند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صدوقی در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: بی حجابی در جامعه هر روز پررنگتر می شود و لازم است مردم، دولت، وزارتخانه های فرهنگی، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و ... برای مبارزه با آن بسیج شوند.

وی افزود: همه نهادها در راستای مقابله با بی حجابی در جامعه ای که به اسم اسلام مزین شده است وظیفه دارند و علاوه بر کار فرهنگی باید اقدامات دیگری را نیز برنامه ریزی کنند.

صدوقی از نمایندگان مجلس که در نامه ای با امضاهای بسیار خواستار مقابله با بدحجابی شدند، قدردانی کرد و بیان داشت: جای امیدواری است که این مهم دغدغه تمامی خدمتگزاران به نظام اسلامی است.

وی تاکید کرد: دختران و زنان ما باید تلاش کنند زندگی خود را به مشابهت هایی با زندگی حضرت زهرا(س) برسانند زیرا ایشان نیز ضمن پوشش کامل در تمامی فعالیتهای اجتماعی حضور داشتند و مدافع اصلی حضرت علی (ع) در مقابل مردم کوفه بودند.

صدوقی خاطرنشان کرد: فکر نکنید حجاب، خانه نشینی است زیرا زنان بزرگی چون حضرت فاطمه (س) با حجاب و پوشش کامل به میان دوست و دشمن، مهاجر و انصار و ... رفت و از حق ولی خدا دفاع کرد و در مسجد با پوشش کامل در میان زنان پشت پرده قرار گرفت و خطبه خواند.

وی با اشاره به 27 اردیبهشت‌ ماه،‌ روز جهانی ارتباطات اظهار داشت: بحث ارتباطات در جهان کنونی در بخش‌ های مختلف سیاسی، انتظامی، اجتماعی و ... بسیار حائز اهمیت و کاربردی است.

صدوقی خاطرنشان کرد: تلاش برنامه ریزان در عرصه ارتباطات قابل تقدیر است و شایسته است امکانات ارتباطی با کیفیت بالا و قابل قبول در اختیار مردم قرار گیرد.