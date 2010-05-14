سفر وزرا به استان زنجان مصوبات خوبی به همراه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌الاسلام محمدتقی واعظی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان افزود: جایگاه کنونی و عزت و اقتدار نظام اسلامی و ایران تنها در وجود بابرکت و عزتمند مقام معظم رهبری خلاصه شده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نماز در جامعه ادامه داد: نماز به عنوان ستون دین همواره در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باعث اتحاد و انسجام بیش از پیش ملت در عرصه های مختلف شده است.

حجت الاسلام واعظی در ادامه به سفر وزرای مسکن و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی طی هفته گذشته به استان اشاره کرد و افزود: امیدواریم سفر اعضای هیئت دولت به استان زنجان نیز توأم با خیر و برکت بوده و مردم استان ثمرات این سفرها را در آینده ای نه چندان دور لمس کنند.

امام جمعه زنجان با تأکید بر پاسداشت روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: مردم زنجان همواره در چنین روزهایی با انجام مراسم عزاداری، شأن و منزلت اهل بیت را حفظ کرده‌اند و امیدواریم در روز شهادت دخت پیامبر گرامی اسلام نیز شاهد عزاداری باشکوه مردم استان باشیم.