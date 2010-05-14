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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

حجت الاسلام واعظی:

سفر وزرا به استان زنجان مصوبات خوبی به همراه داشته است

سفر وزرا به استان زنجان مصوبات خوبی به همراه داشته است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت: سفر وزرا به استان زنجان مصوبات خوبی به همراه داشته است که امیدواریم اینگونه سفرها به استان افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌الاسلام محمدتقی واعظی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان افزود: جایگاه کنونی و عزت و اقتدار نظام اسلامی و ایران تنها در وجود بابرکت و عزتمند مقام معظم رهبری خلاصه شده است.
 
وی همچنین با اشاره به اهمیت نماز در جامعه ادامه داد: نماز به عنوان ستون دین همواره در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باعث اتحاد و انسجام بیش از پیش ملت در عرصه های مختلف شده است.
 
حجت الاسلام واعظی در ادامه به سفر وزرای مسکن و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی طی هفته گذشته به استان اشاره کرد و افزود: امیدواریم سفر اعضای هیئت دولت به استان زنجان نیز توأم با خیر و برکت بوده و مردم استان ثمرات این سفرها را در آینده ای نه چندان دور لمس کنند.
 
امام جمعه زنجان با تأکید بر پاسداشت روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: مردم زنجان همواره در چنین روزهایی با انجام مراسم عزاداری، شأن و منزلت اهل بیت را حفظ کرده‌اند و امیدواریم در روز شهادت دخت پیامبر گرامی اسلام نیز شاهد عزاداری باشکوه مردم استان باشیم.
کد مطلب 1082843

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