اعتبارات جاری دستگاهها یک دوازدهم ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه ابراهیم عزیزی آمده است: در اجرای قانون بودجه سال 89 کل کشور و به منظور پرداخت‌های ضروری هزینه‌ای و تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف موضوع جدول شماره 7 قانون یاد شده، تخصیص اعتبار علی الحساب بر مبنای اعتبارات سال 88 به صورت ماهانه تا زمان ابلاغ صورت‌جلسه سه ماهه اول کمیته تخیصی اعتبار سال 89 در اختیار دستگاه‌های اجرایی که در قانون بودجه امسال دارای اعتبار باشد، قرار گیرد.

بنابراین بخشنامه، اعتبارات هزینه ای دستگاه‌های ملی و استانی معادل یک دوازدهم اعتبار مصوب هزینه‌ای سال 88 دستگاه‌ها در هر یک از موارد حقوق و مزایای مستمر، سایر اعتبارات دستگاه‌های مشمول، فصول 1 و 6 دستگاه‌های غیرمشمول و سایر فصول دستگاه‌های غیر مشمول است.

همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی معادل 7 درصد اعتبارات مصوب تملک دارایی سال 88 دستگاه‌ است.

در این بخشنامه تاکید شده است که هرگونه تخصیص اعتبار طرح‌های جدید منوط به مبادله موافقت‌نامه است، ضمن اینکه پرداخت‌های یاد شده از سرجمع اولین تخصیص اعتبار کسر خواهد شد.

براساس این بخشنامه، مقرر شده است وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت‌های انجام شده در هر ماه را به این معاونت گزارش کند.