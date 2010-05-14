روزنامه واشنگتن پست به شکست سیاستهای اوباما علیه ایران اعتراف کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام محمدتقی رهبر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان با اشاره به لغو لایحه کاپیتولاسیون در 23 اردیبهشت سال 1358 اظهار داشت: لایحه کاپیتولاسیون همچون داغ نگینی بود که بر پیشانی ملت ایران وجود داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برداشته شد.

وی با اشاره به فتوای آیت الله میرزای شیرازی در سال 1307 برای مقابله با امتیاز تنباکو افزود: فتوای ایشان نشان دهنده بیداری و هوشیاری وی بود و ایشان به دلیل این که امتیاز تنباکو به نوعی حمایت و یاری از دشمن بود، فتوا دادند که مصرف تنباکو حرام است.

وی ادامه داد: تحکیم خانواده یکی از مسائل بسیار مهم و کلیدی در اسلام است که رواج فرهنگ بدحجابی و هجمه شدید دشمن در جنگ نرم به منظور ضربه زدن به این بنیان اساسی در دین اسلام است.

رهبر با اشاره به برگزاری رزمایش دریایی ولایت 89 اظهار داشت: عقب نشینی 300 کیلومتری ناو‌های آمریکایی از منطقه دریایی برگزاری این رزمایش و اعتراف روزنامه واشنگتن پست به شکست سیاست‌های اوباما علیه ایران بزرگ‌ترین پیام این رزمایش است.

وی با اشاره به برخی از دستاورد‌های سال گذشته جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: سال گذشته سال شکوفایی و درخشش ملت ایران بود.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس گروه جی 15 در تهران اظهار داشت: ایران در دنیا منزوی نیست و حضور احمدی‌نژاد در نیویورک و برگزاری اجلاس جی 15 در تهران نشان تایید کننده این موضوع است.

رهبر با اشاره به وضعیت فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه بیان کرد: نیروی انتظامی باید با اقتدار در مقابله با بد حجابی در جامعه فعالیت کند و این نیرو از هیچ نهاد و مسئولی نترسد.