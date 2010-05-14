سیاستمداران به مسئولیت های خود در قبال نا امنی عراق واقف باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سید احمد الصافی" در خطبه امروز نمازجمعه کربلا با اشاره حملات تروریستی اخیر در عراق که 110 کشته و 500 زخمی بر جا گذاشت، اظهار داشت: هنگامی از انفجارهای اخیر سخن می گوییم، باید چه کسی را سرزنش کنیم؟ دستگاه های امنیتی؟ مقامات سیاسی و یا شوراهای استانی؟

نماینده آیت الله سیستانی در کربلا در ادامه اظهار داشت: مقامات عراقی به وظیفه خود واقف هستند و از آنان می خواهیم که راه حلی واقعی و نه رسانه ای برای این مسئله ارائه کنند.

وی در برابر صدها نمازگزار صحن حرم امام حسین (ع) در کربلا با ابراز نگرانی از تداوم عملیات های خشونت آمیز در عراق، اظهار داشت: هر کس در این مسئله دیگری را مسئول می داند.

الصافی در ادامه با اشاره به اینکه تمامی جریان های سیاسی در قبال خون مردم بیگناه عراق که بر زمین می ریزد، مسئول هستند، تاکید کرد: بازی با خون فرزندان ملت عراق خیانت است.

نماینده مرجع عالیقدر شیعیان عراق در ادامه از سیاستمداران این کشور تقاضا کرد، گام های جدی در راستای تسریع در تشکیل دولت جدید بردارند. وی تاکید کرد: تمامی گفتگوهای سیاسی باید بر مسئله رسیدن به بهترین راه حل در راستای تشکیل دولت جدید تمرکز داشته باشد.