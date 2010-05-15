شرایط تغییر رشته و انتقال دانشجویان در ترم دوم تحصیلی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان می توانند برای تغییر رشته تحصیلی شرایط تغییر را مطالعه و پس از آن نسبت به تغییر رشته اقدام کنند دانشجویان متقاضی تغییر رشته که کد رشته را در کارنامه آزمون خود نیاورده اند، می توانند تقاضای تغییر رشته را تنها یکبار و برای یک رشته ارسال کنند تا بررسی شود.

تغییر رشته به رشته هایی از گروه آموزشی (ریاضی یا تجربی) غیر از گروه آموزشی که دانشجو در آن پذیرفته شده امکان پذیر نیست. دانشجویانی که از سایر دانشگاهها به دانشگاه مقصد انتقال یافته اند حق استفاده از شرایط را ندارند کلیه تقاضاهای دانشجویان در این زمینه به اداره کل آموزش دانشگاه ارائه می شود تا به طور متمرکز مورد بررسی قرار گیرند.

حداکثر سه درصد از دانشجویان ورودی هر رشته می توانند از این شرایط استفاده کنند و دانشکده مقصد می تواند حداکثر معادل 10 درصد از ورودیهای هر رشته از این طریق دانشجو بپذیرد.

معدل کل نیمسال اول و دوم دانشجوی متقاضی (که حداقل 24 واحد از دروس آن دو ترم غیر عمومی باشد) نباید از میانگین به علاوه یک هم ورودیهای خود در رشته مورد تقاضا در دانشکده مقصد کمتر باشد.

متقاضی باید دو ترم در دانشکده مقصد به صورت مهمان بگذراند و در این دو ترم حداقل 28 واحد غیر عمومی در دروس رشته مورد تقاضا را گذرانده باشد معدل کل دو ترمی که در رشته مورد تقاضا گذرانده شده باید از میانگین هم ورودیهای خود در رشته مورد تقاضا در دانشکده مقصد حداقل یک نمره بالاتر باشد.

تقاضای تغییر رشته برای دانشجویان واجد شرایط فقط در پایان نیمسال دوم و در تیرماه هر سال قابل بررسی خواهد بود و شرایط تغییر رشته برای دانشجویانی که کد رشته را آورده اند کما فی السابق طبق آیین نامه های قبلی قابل اجرا است.