جوسازی AFP برای ایجاد تردید در سفر اردوغان به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارشی مدعی شد که "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه امروز جمعه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرده است به دلیل عدم تلاش ایران برای حل موضوع هسته ای خود بعید است که روز دوشنبه برای انجام گفتگوهای مشترک با رئیس جمهوری برزیل به تهران سفر کند.

خبرگزاری فرانسه در ادامه به نقل از نخست وزیر ترکیه مدعی شد: ترکیه انتظار داشت که ایران پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده با غلظت پایین را برای رآکتور تحقیقاتی تهران قبول کند و آنکارا نیز محل مبادله اورانیوم باشد.

بر اساس این گزارش قرار است که رئیس جمهوری برزیل و نخست وزیر ترکیه برای شرکت در نشست گروه 15 و میانجیگیری میان غرب و تهران درباره برنامه هسته ای ایران به تهران سفر خواهند کرد.

همچنین این گزارش می افزاید: ترکیه و برزیل برای ارسال 1200 کیلوگرم اورانیوم با درصد غنای پایین ایران به غرب برای تبدیل سوخت راکتور تحقیقاتی تهران میانجیگری خواهند کرد. همچنین ایران تمایل خود را برای غنی سازی اورانیوم تنها در داخل خاک کشور خود اعلام کرده است.

ادعای خبرگزاری فرانسه در حالی مطرح می شود که ترکیه میزبانی نشست های جدید ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را پیشنهاد داده که این پیشنهاد با موافقت اولیه تهران و اروپا روبرو شده است.