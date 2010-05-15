استاندار مازندران از عدم حضور مدیران در نمایشگاه مطبوعات استان انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، طاهی در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران در پاسخ به گلایه یکی از خبرنگاران مبنی بر عدم بازدید مدیران دستگاه های اجرایی استان، فرمانداران و شهرداران در هشتمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران اظهار داشت: این اقدام مدیران را ناپسند می دانم و به عنوان امتیاز منفی برای آنان در نظر می گیرم.
وی خاطر نشان کرد: تعامل مدیران دستگاه های اجرایی با اصحاب رسانه باید دوسویه باشد تا آهنگ توسعه و آبادانی مازندران به صدا درآید.
طاهایی همچنین در این بازدید به مسئولین ارشاد استان و استانداری دستور داد تا با تمدید برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان، فرصت را برای حضور تمامی مدیران دستگاه های اجرایی، فرمانداران و شهرداران جهت بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در روز شنبه 25 اردیبهشت ماه فراهم کنند.
بر این اساس به دستور استاندار مازندران، مراسم اختتامیه هشتمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان که قرار بود عصر شنبه در ساری برگزار شود به روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه موکول شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس از نمایشگاه مطبوعات مازندران بازدید کرد
سید علی ادیانی راد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران بازدید کرد.
نماینده مردم قائم شهر، جویبار و کیاکلا در مجلس هم اکنون در حال بازدید از غرفه مطبوعات در هشتمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران است.
تاکنون از بین 12 نماینده مردم مازندران در مجلس، یوسف نژاد نماینده ساری و ادیانی نماینده قائم شهر در نمایشگاه هشتم مطبوعات شرکت کردند.
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