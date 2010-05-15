استاندار مازندران از عدم حضور مدیران در نمایشگاه مطبوعات استان انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، طاهی در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران در پاسخ به گلایه یکی از خبرنگاران مبنی بر عدم بازدید مدیران دستگاه های اجرایی استان، فرمانداران و شهرداران در هشتمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران اظهار داشت: این اقدام مدیران را ناپسند می دانم و به عنوان امتیاز منفی برای آنان در نظر می گیرم.

وی خاطر نشان کرد: تعامل مدیران دستگاه های اجرایی با اصحاب رسانه باید دوسویه باشد تا آهنگ توسعه و آبادانی مازندران به صدا درآید.

طاهایی همچنین در این بازدید به مسئولین ارشاد استان و استانداری دستور داد تا با تمدید برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان، فرصت را برای حضور تمامی مدیران دستگاه های اجرایی، فرمانداران و شهرداران جهت بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در روز شنبه 25 اردیبهشت ماه فراهم کنند.

بر این اساس به دستور استاندار مازندران، مراسم اختتامیه هشتمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان که قرار بود عصر شنبه در ساری برگزار شود به روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه موکول شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس از نمایشگاه مطبوعات مازندران بازدید کرد