مسئولیت اصلی ساماندهی متکدیان در کرج با فرمانداری است

عزیز صدرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بسیاری از افراد، شهرداری را مقصر اصلی در زمینه ساماندهی نشدن متکدیان می دانند درحالیکه این تصور غلط است و باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: مسئولیت اصلی در این زمینه، فرمانداری شهرستان کرج است و شهرداری ها تنها در برخی از موارد در این خصوص می توانند همکاری داشته باشند و حوزه فعالیت آنها همه موارد را در برنمی گیرد.
وی اظهار داشت: شهرداری کرج در خصوص ساماندهی متکدیان باید تنها در زمینه در اختیار گذاشتن محل با دستگاه های ذیربط همکاری کند و فعالیتهای اصلی مربوطه به ساماندهی به این نهاد مربوط نمی شود.
عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: ساماندهی اصولی متکدیان نیازمند افزایش تعامل همه دستگاه ها، ادارات و نهادهای ذیربط است که هریک در این زمینه نقشی ایفا می کنند و نباید در خصوص ساماندهی نشدن متکدیان، تنها یک نهاد و دستگاه خاص را مقصر بدانیم.
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