مسئولیت اصلی ساماندهی متکدیان در کرج با فرمانداری است

عزیز صدرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بسیاری از افراد، شهرداری را مقصر اصلی در زمینه ساماندهی نشدن متکدیان می دانند درحالیکه این تصور غلط است و باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: مسئولیت اصلی در این زمینه، فرمانداری شهرستان کرج است و شهرداری ها تنها در برخی از موارد در این خصوص می توانند همکاری داشته باشند و حوزه فعالیت آنها همه موارد را در برنمی گیرد.

وی اظهار داشت: شهرداری کرج در خصوص ساماندهی متکدیان باید تنها در زمینه در اختیار گذاشتن محل با دستگاه های ذیربط همکاری کند و فعالیتهای اصلی مربوطه به ساماندهی به این نهاد مربوط نمی شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: ساماندهی اصولی متکدیان نیازمند افزایش تعامل همه دستگاه ها، ادارات و نهادهای ذیربط است که هریک در این زمینه نقشی ایفا می کنند و نباید در خصوص ساماندهی نشدن متکدیان، تنها یک نهاد و دستگاه خاص را مقصر بدانیم.

صدرنژاد عنوان کرد: شماری از افراد متکدی و بی خانمان جمع آوری شده به مراکز نگهداری نهادهای حمایتی تحویل می شوند و بقیه در اختیار خانواده هایشان قرار می گیرند ضمن اینکه مجتمع اردوگاهی از مهمترین ملزومات اصلی ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی است.

وی اضافه کرد: بدون احداث چنین مجتمعی نمی توان به اهداف اصلی ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در کرج دست یافت و تحقق این اهداف نیازمند مجمتعی با امکانات مورد نیاز و دارای ویژگی های مورد نظر است.

این مسئول خاطرنشان کرد: مدیریت کنترل و نظارت شهرداری کرج سال گذشته 124 میلیارد و 282 میلیون ریال از مطالبات کمیسیونهای ماده صد و 77 را وصول کرد که نسبت به سال قبل از رشد چند برابری برخوردار بود.