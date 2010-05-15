حفاری هشتمین حلقه چاه زمین گرمایی در ارتفاعات سبلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیر پروژه های حفاری شرکت ملی حفاری ایران با اعلام این مطلب افزود: حفاری این چاه پس از انجام موفق حفاری و تعمیر 7 حلقه چاه دیگر کلید خورد.

ایرج احمدی سرشت با اشاره به قرارداد این شرکت با سازمان انرژی های نو ایران (سانا) وابسته به وزارت نیرو اظهار داشت: در قالب این قرارداد، در مجموع قرار است 18 حلقه چاه شامل 10 حلقه توسعه ای، چهار حلقه توصیفی و چهار حلقه تزریقی در منطقه حفاری شود.

وی گفت: حفاری در این منطقه کوهستانی و سردسیر از اردیبهشت 1387 شروع و مدت پیش بینی شده برای اتمام کار 48 ماه است.

احمدی سرشت یادآوری کرد: این شرکت پیش از این در سال 1380 برای سانا یک حلقه چاه اکتشافی و 2 حلقه تزریقی حفاری کرده بود که عمق چاه اکتشافی سه هزار و 170 متر است و کسب نتایج دلخواه زمینه انعقاد و اجرای قرار داد جدید را فراهم آورد.

چاه های ژئوترمال هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ندارند و بخار تولیدی از آنها علاوه بر کاربرد در نیروگاه تولید برق و راه اندازی توربین بخار برای گرمایش واحدهای مسکونی نیز قابل استفاده است.

تاکنون در ایران 14 نقطه دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی شناسایی شده است که نخستین مورد آن منطقه ارتفاعات سبلان محسوب می شود.

حفاری این چاه ها نخستین تجربه حفاران شرکت ملی حفاری است که تا پیش از این تخصص حفاری چاه های نفت و گاز را در کارنامه خود داشتند.