اجرای طرحهای تحقیقی، ترویجی در استان قزوین

علی درجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در فزوین هدف از اجرای این طرحها را ترویج و اشاعه طرحهای نو تحقیقی، ترویجی و آزمون نتایج طرح ها تحقیقاتی پایان یافته در شرایط زارع عنوان کرد.

وی گفت: این طرحها با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان در زمینه های گندم، جو، عدس، فندق، کلزا و مرغ تخمگذار اجرا شده است.

درجانی بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای گندم و جو، معرفی ارقام جدید عدس، مدیریت مصرف بهینه کود در کلزا، فندق، گندم، مقایسه بذرکار، کود کار با ردیف کار پنوماتیک در ذرت و مقایسه دو روش اعمال شدت نور در سالن های مرغ تخمگذار را از مهترین عناوین طرحهای تحقیقی ترویجی عنوان کرد.



