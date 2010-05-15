۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۴۲

اجرای طرحهای تحقیقی، ترویجی در استان قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی از اجرای 9 طرح تحقیقی، ترویجی در این استان خبر داد.

علی درجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در فزوین هدف از اجرای این طرحها را ترویج و اشاعه طرحهای نو تحقیقی، ترویجی و آزمون نتایج طرح ها تحقیقاتی پایان یافته در شرایط زارع عنوان کرد.

وی گفت: این طرحها  با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان در زمینه های گندم، جو، عدس، فندق، کلزا و  مرغ تخمگذار اجرا شده است.

درجانی بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای گندم و جو، معرفی ارقام جدید عدس، مدیریت مصرف بهینه کود در کلزا، فندق، گندم، مقایسه بذرکار، کود کار با ردیف کار پنوماتیک در ذرت و مقایسه  دو روش اعمال شدت نور در سالن های مرغ تخمگذار را از مهترین عناوین طرحهای تحقیقی ترویجی عنوان کرد.

 
