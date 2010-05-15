مالزی؛میزبان ششمین همایش جهانی اقتصاد اسلامی/نگاهی به جزئیات همایش

به گزارش دفتر منطقه شرق آسیای مهر در کوالالامپور ، این اجلاس که هر سال با رویکرد یافتن راهکارهای جدید اقتصادی مبتنی بر مبانی اسلامی در کشورهای عضو تشکیل می شود، امسال نیز با حضور بیش از 120 سخنران بین المللی عمدتا از کشورهای اسلامی به همراه دو هزار شرکت و موسسه اقتصادی در کشور مالزی برگزار می شود.

پنجمین دوره این همایش در سال ۲۰۰۹و در جاکارتا برگزار شد که بیش از یکهزار و ۷۰۰موسسه در آن حضور فعال داشتند.

از موضوعات مهمی که همایش امسال را متفاوت از دوره های قبلی‌ آن می‌کند، اختصاص دادن کارگاههای ویژه با عناوین سهم زنان در تجارت، مدیران جوان و نیز بازار هنر خلّاق در جهان اسلام است که در اجلاس امسال پیش بینی شده است.

از جمله اهم سرفصلهای این دوره همایش جهانی اقتصاد اسلامی می توان به موضوعاتی از قبیل چالشهای رهبری اقتصاد در عصر جدید؛ کسب کار، نوآوری و تبیین نیازهای جدید؛ تجارت، بازرگانی و فرصتهای سرمایهٔ گذاری؛ بهره برداری از پتانسیلهای گردشگری و بکارگیری منابع؛ ساختمان و حمل و نقل تجاری؛ حقوق بازرگانی برای آب؛ نامهای تجاری اسلامی؛ اهرمها و فناوری در حیطهٔ آموزش و پرورش؛ اخلاق در کسب کار؛بانکداری اسلامی و دارایی؛ سوار شدن بر موج تحول اقتصادی؛ تقویت تجارت بریتانیا با جهان اسلام؛ رونق پس از بحران جهانی و هماهنگی روشها با تغییرات آب و هوایی اشاره داشت.

همچنین به منظور تشویق و راه اندازی شاهراه اجرایی مرتبط با اقتصاد اسلامی و پیاده سازی تئوری های اسلامی و اقتصاد امروز، در حاشیه این همایش نمایشگاههای و کارگاههایی با عناوین مختلف در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه سال 2010 به سال خلاقیت و ابداع در مالزی نامگذاری شده، برگزارکنندگان در تلاشند تا برنامه های این همایش را با این نامگذاری همسو کنند.

نخستین همایش جهانی اقتصاد اسلامی در سال ۲۰۰۵برگزار شده بود که در آن طی طرح دکترین‌های مبانی اسلامی در اقتصاد نوین و راهکارهای رفع خلأ های موجود در تعامل با جهانی سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزار کنندگان بر این باورند که این همایش می تواند راهگشای مشکلات پیش روی اقتصاد جهان در قرن جدید باشد.

از جمهوری اسلامی ایران نیز هیئت بلند پایه ای برای شرکت در ششمین نشست جهانی اقتصاد اسلامی در کشور مالزی حضور خواهد یافت.