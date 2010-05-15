عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

نوری المالکی: هیچ مدرکی دال بر تقلب در انتخابات عراق وجود ندارد.
- دیپلماتها: تولید ماشین های بیشتر از سوی ایران توانایی این کشور را در غنی سازی اورانیوم افزایش می دهد.
- رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه فردا یکشنبه قرار است سفری 5 روزه به ایران داشته باشد.
- مدودف : دیدار رئیس جمهوری برزیل از ایران آخرین فرصت برای دستیابی به توافق در زمینه موضوع هسته ای ایران است.
- هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ماموریت لولا داسیلوا را در ایران بسیار دشوار توصیف کرد
- "ویلیام هیگ" وزیر خارجه دولت جدید محافظه کار انگلیس به همتای آمریکایی خود قول داد تا کشورش همکاری نزدیکی در زمینه تحریم ایران با ایالات متحده داشته باشد.
- رئیس جمهوری سری لانکا کشورش را بمنظور شرکت در نشست گروه 15 بمقصد تهران ترک کرد.
- گفتگوها بین ایران و عراق برای ساخت یک خطو لوله نفتی ممکن است طی یکماه به نتیجه برسد.
- احتمال گرفتاری برخی دیگر اعضای اتحادیه اروپا در بحران مالی مشابه آنچه که در یونان می گذرد افزایش یافت.
- دانمارک تدابیر امنیتی در اطراف سفارت ایران در کپنهاگ را افزایش داد.
وزیر خارجه ترکیه: هنوز برای حل مسالمت آمیز برنامه هسته ای ایران تلاش می کنیم.
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