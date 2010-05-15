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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۸:۰۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های مهم جهان به شرح زیر است.

نوری المالکی: هیچ مدرکی دال بر تقلب در انتخابات عراق وجود ندارد.

- دیپلماتها: تولید ماشین های بیشتر از سوی ایران توانایی این کشور را در غنی سازی اورانیوم افزایش می دهد.

- رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه فردا یکشنبه قرار است سفری 5 روزه به ایران داشته باشد.

- مدودف : دیدار رئیس جمهوری برزیل از ایران آخرین فرصت برای دستیابی به توافق در زمینه موضوع هسته ای ایران است.

- هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ماموریت لولا داسیلوا را در ایران بسیار دشوار توصیف کرد

- "ویلیام هیگ" وزیر خارجه دولت جدید محافظه کار انگلیس  به همتای آمریکایی خود قول داد تا کشورش همکاری نزدیکی در زمینه تحریم ایران با ایالات متحده داشته باشد.

- رئیس جمهوری سری لانکا کشورش را بمنظور شرکت در نشست گروه 15 بمقصد تهران ترک کرد.

- گفتگوها بین ایران و عراق برای ساخت یک خطو لوله نفتی ممکن است طی یکماه به نتیجه برسد.

- احتمال گرفتاری برخی دیگر اعضای اتحادیه اروپا در بحران مالی مشابه آنچه که در یونان می گذرد افزایش یافت.

- دانمارک تدابیر امنیتی در اطراف سفارت ایران در کپنهاگ را افزایش داد.

وزیر خارجه ترکیه: هنوز برای حل مسالمت آمیز برنامه هسته ای ایران تلاش  می کنیم.

کد مطلب 1082982

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