فرزانه هنربخش، استاد دانشگاه و یکی از اعضای گروه 15 نفره‌ای که نمایشگاهی با عنوان "از تصور تا واقعیت" را تا 14 اردیبهشت در نگارخانه کمال الملک برگزار کرده‌اند در مورد وضعیت این رشته به خبرنگار مهر گفت: هنوز صاحبان صنایع ما نیازی به این رشته احساس نمی‌کنند. وقتی بسیاری از دانشجویان به واحدهای صنعتی سرمی‌زنند مدیر بخش تولید درکی از رشته آنها ندارد.

وی افزود: با وجود اینکه طراحی صنعتی در زندگی روزمره ما همواره وجود دارد اما این رشته هنوز در جامعه معرفی نشده و واحدهای صنعتی که باید یکی از سرمایه‌گذاران اصلی باشند هنوز معنای دقیق آن را نمی‌دانند.

هنربخش سپس به تعریف طراحی صنعتی اشاره کرد: طراحی صنعتی پلی میان هنر و صنعت است. این حوزه با توجه به سرعتی که دارد گرایشات صنعتی و هنری زیادی را در خود جای می‌دهد و شما می‌توانید هنر را در صنعت دخالت دهید. در واقع قابلیتها و نیازهای روزمره انسان در قالب طراحی محصول به نسبتی پدیدار می‌شود که به یک وضعیت پایدار و زندگی توام با رفع نیاز برسد.

وی با بیان اینکه طراحی صنعتی از طراحی یک قلم، مبلمان، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی تا ابزارهای محیطی تشکیل می‌شود در مورد بازار کار فارغ‌التحصیلان عنوان کرد:یکی از رشته‌های طراحی صنعتی که شامل طراحی فضاهای داخلی ساختمانها، نمایشگاهها و غرفه‌ها است در چند سال اخیر کمی رونق گرفته است چون فاصله میان زمان تولید ایده و نتیجه محصول کوتاه است.

این استاد دانشگاه گفت: در طراحی محصولات دیگر زمان بازده طولانی‌تر است و برای همین صنایع ترجیح می‌دهند از تجربیات و ایده‌های خارجی استفاده کنند. قدرت ریسک‌پ‍ذیری صنایع ما برای طراحان صنعتی کم است و در این زمنیه طراحان صنعتی حرفی برای گفتن ندارند.

هنربخش در توضیح وضعیت آموزشی طراحی صنعتی افزود: به مراتب این رشته نسبت به 10 یا 12 سال قبل شرایط بهتری دارد چون در آن زمان حدود 4 دانشگاه دولتی و یک دانشگاه آزاد به تدریس طراحی صنعتی می‌پرداختند اما الان 6 دانشگاه دولتی و تعداد زیادی دانشگاه آزاد دانشجویان را تعلیم می‌دهند.

وی همچنین درباره نمایشگاهی که به همراه تعداد دیگری از فعالان این رشته برگزار کرده‌اند گفت: کارهای ما در بخشهای مختلفی مانند طراحی خودرو، چمدان، کفش، موتورسیکلت، دوچرخه و.. بود. یکی از کارهای من طراحی چمدانی بود که مقدار وزن خود و محتویات درونش را نشان می‌دهد. در حالی که می‌شود روی آن بنشینید و حرکت کنید.

هنربخش درمورد اثر دیگری که طراحی کرده بود گفت: کفشی طراحی کرده‌ام که می‌تواند به اندازه یک شماره از پای شما بزرگتر شود و قابلیت گردش هوا نیز دارد. این کفش برای افرادی که برای ساعتهای زیادی مجبور هستند کفش بپوشند مناسب است.