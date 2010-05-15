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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

یک میلیون و 700هزار تومان بالاترین رقم دریافتی حقوق بازنشستگی است

یک میلیون و 700هزار تومان بالاترین رقم دریافتی حقوق بازنشستگی است

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد یک میلیون و 700 هزار تومان بالاترین رقم دریافتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران است.

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه "حداقل و حداکثر دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران چقدر است؟" گفت: حداقل دریافتی بازنشستگان 253 هزار تومان و حداکثر دستمزد آنها هفت برابر این رقم یعنی یک میلیون و 700 هزار تومان است.

وی اظهار داشت: میزان حقوق دریافتی در دو سال آخر خدمت هر فرد در سنوات او ضرب می شود و بر اساس محاسباتی در نهایت یک سی ام آن مبنای پرداخت حقوق می شود.
 
به گفته خبازها، اگر میزان حقوق دو سال آخر، بیمه را دچار شبهه افزایش ناگهانی حقوق دریافتی کند، بیمه گذار مبنا را حقوق 10 سال گذشته بیمه شده قرار داده و بر اساس آن میزان مستمری یا حقوق بازنشستگی را محاسبه می کند.
 
وی با اشاره به این که افزایش حقوق هر فرد باید تدریجی باشد، ادامه داد: کسی نمی تواند دو سال آخر را با بالاترین میزان حقوقی بازنشسته شود در صورتی که پیش از آن حقوقش بسیار کمتر از این رقم بوده است.
کد مطلب 1082994

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