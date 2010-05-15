اولین مدرسه استاندارد فوتبال در کردستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بهنام نظری شامگاه جمعه در مراسم پایانی همایش دو روزه مدیریت فوتبال استان کردستان که در شهر بانه برگزار گردید، اظهار داشت: مجوز اولین مدرسه استاندارد فوتبال در استان کردستان صادر و قرار است که این مدرسه در شهر بانه فعالیت خود را آغاز کند.

وی ادامه داد: هیئت فوتبال استان کردستان در راستای توجه به نیازهای استان در زمینه جذب و پرورش استعدادهای این رشته ورزشی و همچنین با توجه به میزان علاقمندی جوانان، اقدام به راه اندازی مدارس فوتبال به صورت استاندارد خواهد کرد، که اولین مدرسه همزمان با برگزاری همایش دو روزه مدیریت فوتبال در بانه راه اندازی و فعالیت خود را آغاز کرد.

رئیس هیئت فوتبال کردستان افزود: راه اندازی مدارس فوتبال در سالهای گذشته در استان بیشتر در فصل تابستان و در جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان صورت گرفته بود، ولی تلاش می شود که مدارس فوتبالی که با مجوز و بر اساس استانداردهای روز راه اندازی می شوند، در طول سال فعال بوده و در آنها از وجود مربیان مجرب و با تجربه نیز استفاده شود.

نظری عنوان کرد: اولین مدرسه فوتبال استاندارد استان کردستان توسط باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بانه و در این شهر راه اندازی شده و در حال حاضر نیز هیئت فوتبال هیچ گونه محدودیتی برای راه اندازی مدارس فوتبال در سایر شهرستانهای استان نداشته و امیدواریم که تمامی باشگاه های ورزشی فعال نیز نسبت به راه اندازی و تاسیس مدارس فوتبال اقدام کنند.

وی در پایان از توجه ویژه هیئت فوتبال کردستان به تیمهای پایه خبر داد و خاطرنشان کرد: هیئت فوتبال استان کردستان در جهت پرورش استعدادهای این رشته ورزشی تلاش می کند که از تاسیس مدارس فوتبال و همچنین برگزاری لیگ های استانی و شهرستانی در رده های پایه حمایت کند.