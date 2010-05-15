هزار میلیارد ریال برای نوسازی شبکه های توزیع برق گیلان نیاز است

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه شبکه های توزیع برق گیلان به دلیل قدمت و ساختار طبیعت گیلان دچار فرسودگی هستند، افزود: در صورت تامین منابع می توان در یک برنامه پنج ساله این شبکه های را به شبکه های پایدار تبدیل کرد.

وی همچنین با اعلام اینکه ساختار تولید برق گیلان توانا و ساختار انتقال خوب است، اظهار داشت: در بخش فوق توزیع باید کارهای اضطراری به دلیل رشد مصرف خانگی به خصوص در شهرستان رشت انجام داد.

مدیر عامل برق منطقه ای گیلان با اشاره به اینکه باید سه پست 63 هزار کلیوولت در رشت نصب شود، افزود: خوشبختانه یکی از نوع پیشرفته GIS در دست اجرا و دوتای دیگر در حال جانمایی است.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه برای بازسازی و نوسازی تجهیزات تولید برق و برق رسانی صنعت برق استان به چه میزان از دانش بومی و متخصصان داخلی استفاده می شود، گفت: صنعت برق از سال 1365 از نظر نصب، طراحی و بهره برداری به طور کلی به خودکفایی رسیده است و امروزه تمامی کارهای پیچیده از نظر تولید، انتقال و توزیع از سوی کارشناسان ایرانی انجام می شود.

آزادگان با اعلام اینکه برق منطقه ای به دلیل داشتن نخبگان، توانایی بسیار بالای دارد و نوآوری های خوبی هم به انجام رسانده است، یاد آورشد: ساخت شبکه چهار مداره 230.63 کیلو ولت بر روی یک پایه در استان گیلان برای اولین در کشور از توانمندیهای متخصصان صنعت برف استان است.