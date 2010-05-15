افزایش 20 درصدی قیمت کاغذ ربطی به نمایشگاه کتاب تهران ندارد

منصور حاجیآخوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید افزایش ناگهانی قیمت کاغذ در هفتههای اخیر گفت: زلزلههای شیلی و هائیتی و تخریب کارخانههای تولید خمیر کاغذ آنها تاثیر چشمگیری بر وضعیت کاغذ و قیمت آن در جهان گذاشت چرا که این کارخانهها حجم عمده خمیر کاغذ جهان را تامین میکردند. اما نابودی این کارخانهها موجب افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت جهانی کاغذ شد و ایران هم از این نوسانات قیمت متاثر شد.
وی در خصوص قیمت و وضعیت واردات کاغذ در هفتههای اخیر افزود: قیمت انواع کاغذ تحریر، گلاسه و مقوای پشت طوسی در تهران عموماً بین 10 تا 20 درصد افزایش داشته است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران در عین حال خرید و فروش کاغذ را در حال حاضر خوب توصیف کرد و گفت: وضعیت بازار کاغذ تقریباً نرمال است و با وجود گرانی هفتههای اخیر، به دلیل وجود کاغذ کافی در انبارها مشکلی برای تقاضاهای زیاد وجود ندارد.
حاجی آخوندیان همچنین درباره اثرات وضعی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بر بازار عرضه و تقاضا و نیز قیمت کاغذ گفت: گرانی 20 درصدی انواع کاغذ به خاطر تورم جهانی آن و متاثر از چند شوک عمده از جمله توقف خط تولید خمیر کاغذ در شیلی و هائیتی است که کارخانههایشان در زلزلههای اخیر تخریب شد و افزایش داخلی قیمت کاغذ ربطی به نمایشگاه کتاب تهران ندارد گو اینکه در آستانه این رویداد، شاهد افزایش تقاضا برای کاغذ بودیم.
وی در عین حال تاکید کرد:عرضه و تقاضای کاغذ اثرات وضعی خاص خود را دارد؛ به این معنا که خریداران احتمالاً با شنیدن خبر افزایش قیمتها کاغذ مورد نیاز ماههای آینده خود را زودتر خریداری میکنند و همین موجب گرانی بیشتر کاغذ میشود.
نظر شما