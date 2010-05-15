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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۸:۲۴

گزارش مهر از لیگ قهرمانان/

صعود چهار تیم کره‌ای به یک چهارم نهایی / ذوب‌آهن تنها بازمانده ایران

صعود چهار تیم کره‌ای به یک چهارم نهایی / ذوب‌آهن تنها بازمانده ایران

در شرایطی که از بین چهار نماینده فوتبال ایران در هشتمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا تنها یک تیم موفق شد با شکست دیگر تیم ایرانی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند، چهار نماینده کره‌جنوبی با شکست رقیبان قدرتمند خود به این مرحله صعود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان منصور ابراهیم زاده در شرایطی با شایستگی به این مرحله از رقابتها صعود کردند که در مرحله یک هشتم نهایی یک تیم ایرانی دیگر را از پیش رو برداشتند و مشخص نبود اگر تیم دیگری بجز مس کرمان در این مرحله حریف ذوب آهن بود، آیا این تیم اصفهانی می توانست به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند؟

سپاهان، استقلال و مس کرمان سه نماینده دیگر ایران در این دوره از رقابتها بودند که شاگردان امیرقلعه نویی در همان مرحله اول حذف شدند و در شرایطی که انتظار می رفت یکی از شانس های فوتبال ایران برای رسیدن به مراحل بالاتر باشند، با آن همه مهره و سرمایه گذاری حذف شدند.

استقلال هر چند به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد اما قدر این فرصت طلایی را ندانست و سه شنبه شب در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برابر الشباب تن به شکست داد و از دور رقابتها کنار رفت.

ذوب آهن اصفهان با گل " ایگور کاسترو " برابر مس پیروز شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد

مس کرمان هم که به سختی و با شانس فراوان به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله یک هشتم نهایی شده بود در دیدار برابر ذوب آهن شکست خورد تا شاگردان منصور ابراهیم زاده تنها تیم باقیمانده از چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا باشد.

ذوب آهن حالا باید منتظر قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی این دوره از مسابقات بماند که قرار است روز 5 خرداد در کوالالامپور - مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا - برگزار شد.

اما نکته جالب مرحله یک چهارم نهایی صعود چهار نماینده از فوتبال کره جنوبی است که نشان از داشتن تیم ها و باشگاه هایی قدرتمند در این کشور دارد. کره ای‌ها در شرایطی توانستند چهار نماینده در این مرحله داشته باشند که تیم های مطرحی از ژاپن و استرالیا را از دور رقابتها حذف کردند.

پوهانگ استیلرز، سئونگنام ایلهوا، سوون بلووینگز و جئونبوک موتورز چهار تیم کره ای هستند که به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده اند. الغرافه قطر، الهلال و الشباب عربستان و ذوب آهن ایران چهار تیم دیگر حاضر در این مرحله هستند.

مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی هشتمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا که قرار است به صورت رفت و برگشت برگزار شود، روز 5 خردادماه در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا - در مالزی - برگزار خواهد شد. فینال این مسابقات نیز به میزبانی ورزشگاه ملی توکیو در ژاپن برگزار می شود.

کد مطلب 1083005

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