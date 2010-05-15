به گزارش خبرنگار مهر، نشست "جایگاه اصول موضوع در ریاضیات: نزاع فرگه و هیلبرت" با سخنرانی میثم محمّد امینی روز چهارشنبه 22 اردیبهشت در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران برگزار شد.
امینی در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت دستگاه اصول موضوعی هیلبرت، گفت: در اوایل قرن بیستم بود که نزاع میان فرگه و هیلبرت به واسطه ارائه دستگاه هیلبرت در گرفت. این نزاع از سوی فرگه بیشتر دنبال میشد و او در چندین مقاله انتقادات خود به دستگاه هیلبرت و برهانهای او را بیان کرد.
وی با اشاره به اینکه روش اصول موضوعه بحث جدیدی نیست، گفت: روش اصول موضوعی در ریاضیات باستان نیز رواج داشت. در سده پنجم پیش از میلاد شاهد شکلگیری مفهوم برهان و به کارگیری روش اصول موضوع در ریاضیات یونان باستان هستیم. بر این اساس هر علمی مشتمل بر شماری از قضایاست که اثبات آنها در آن علم امکانپذیر نیست.
وی افزود: ارسطو برای مبادی و اصول اولیه جایگاهی ضروری قائل بود. دستگاه اصل موضوعی اقلیدس برای هندسه نمونه کامل به کارگیری روش اصل موضوع در ریاضیات باستان است. پروکلوس در ستایش از کتاب اقلیدس از جمله ویژگیهای آ نفقدان اجزای زائد، جامعیت مجموعه مطالب آن درباره هندسه، وضوح و دقت اصول آن و کلیت قضایا را بر میشمرد.
وی با اشاره به تفاوت دستگاه اصول موضوعی اقلیدس با ارسطو خاطر نشان کرد: به رغم وجود تفاوتهایی میان دستگاه اقلیدس و ارسطو ولی شباهتهایی میان آنها با یکدیگر است. ولی هیلبرت میخواست نظیری برای دستگاه اقلیدس به شیوه مدرن تنظیم کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه اقلیدس علاوه بر اصول موضوعی مشتمل بر تعاریف و مفاهیم است، گفت: دستگاه اقلیدس دارای 5 اصل موضوعی است که عبارتند از: بین هر دو نقطه میتوان یک خط راست رسم کرد؛ یک خط راست را میتوان از هر طرف تا بینهایت ادامه داد؛ از هر نقطه میتوان دایره با هر شعاع دلخواه رسم کرد؛ همه زوایای قائمه با هم برابرند؛ اگر یک خط راست دو خط راست دیگر را قطع کند و مجموع زوایای داخلی که در یک سمت آن ایجاد شدهاند کمتر از دو قائمه باشد، آن دو خط راست موازی نیستند و در صورتی که امتداد یابند یکدیگر را در همان سمت قطع خواهند کرد.
این پژوهشگر مطالعات علم خاطر نشان کرد: دستگاه هیلبرت نیز درصدد بود تا دستگاه اقلیدسی را به شکل اصل موضوعی درآورد. دستگاه هیلبرت شامل 20 اصل موضوع(اکسیوم) بود. در این دستگاه شاهد ترمهای(term) جدید هستیم. هویات اصلی این دستگاه نقطه، خط و صفحه است. روابط در این دستگاه عبارتند از "بین بودن" و "قرار داشتن"؛ مثل قرار داشتن نقطه در یک صفحه.
وی در ادامه با بر شمردن اصول موضوعی دستگاه هیلبرت خاطر نشان کرد: برخی از اصول موضوعی دستگاه هیلبرت عبارتند از: بین هر دو نقطه متمایز یک و تنها یک خط میتوان رسم کرد؛ از میان هر سه نقطهای که روی یک خط واقع شدهاند همواره یک و تنها یکی از نقاط است که بین دو نقطه دیگر قرار دارد.
امینی در ادامه با بر شمردن انتقادات فرگه به دستگاه هیلبرت افزود: فرگه صدق اصول موضوعی را ضروری میدانسته است و شبیه ارسطو میاندیشیده است. فرگه میگوید در دستگاه هیلبرت ترم(term) ناشناخته در تعریف و اصل موضوعی وجود دارد.
وی یادآور شد: فرگه میگوید در این دستگاه بیان اندیشه توسط تعریف و اصل موضوع بیان شده است. فرگه میگوید خلط تعریف و اصل موضوع در دستگاه هیلبرت صورت گرفته است در حالی که تعریف و اصل موضوع متفاوت هستند. او میگوید ارزش صدق را نمیتوان به تعریف نسبت داد ولی در مورد صدق و کذب اصل موضوع میتوان صحبت کرد. از لحاظ معرفت شناسی نیز تعریف و اصل موضوع با یکدیگر متفاوت هستند. فراگیری تعاریف به نظام معرفتی ما چیزی میافزاید ولی فراگیری اصل موضوع معرفتزا نیست.
وی با اشاره به پاسخ هیلبرت به فرگه خاطر نشان کرد: هیلبرت معتقد بود که برداشت فرگه سنتی است. به نظر او یک اکسیوم یک اندیشه کامل و صادق را بیان میکند که صدق آن بدیهی است. در مورد اصول موضوع هیلبرت باید توجه داشت که چون این اصول موضوع اندیشه مستقلی را بیان نمیکنند در دستگاه نمادگذاری فرگه اصلاً قابل نمایش نیستند.
امینی خاطر نشان کرد: هیلبرت در انتقاد به فرگه میگوید که میشود این شبه اکسیومها را به عنوان مقدم جملات شرطی که تالی آنها قضایای دستگاه هستند در نظر گرفت. همچنین او میگوید آنچه بیان میشود گزارههایی هستند کلی که قضایای هندسه اقلیدسی یک حالت خاص از آن میتواند باشد.
این پژوهشگر مطالعات علم با اشاره به پاسخ فرگه به هیلبرت گفت: فرگه در پاسخ به هیلبرت میگوید که تمایز قاطع میان شیء و مفهوم وجود دارد و تمایزی قاطع میان مفهوم مرتبه اول و مرتبع دوم وجود دارد و آیا هیلبرت این تمایز را در دستگاه خود رعایت کرده است؟! او میگوید که دستگاه هیلبرت یک دستگاه مرتبه دوم است که هندسه اقلیدسی یک حالت خاص آن است.
وی یادآور شد: فرگه با تعبیر زبان مشکل دارد و معتقد است که زبان همراه با تعبیر میآید. برای فرگه زبان سیستمی کاملاً تعبیر شده است. تعبیر زبان و نحوه ارتباط علایم با معانی یکتاست. از نظر او معنا، مرجع را متعین میکند. به نظر او معنا ندارد که درباره صادق نبودن یک اکسیوم سخن بگوییم. او میگوید که واژه تعبیر قابل انتقاد است زیرا یک اندیشه وقتی به درستی بیان میشود جایی برای تعبیرهای مختلف باقی نمیگذارد. گویی ممکن است گزارههایی متفاوت با واژگانی یکسان داشته باشیم که این برخلاف قاعده پرهیز از ابهام است؛ مهمترین قاعدهای که منطق باید بر زبان نوشتاری و گفتاری اعمال کند.
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