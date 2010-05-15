جام شهید شیرودی تنکابن در تقویم فدراسیون جهانی کشتی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، اصغر ثمربخش شامگاه جمعه در حاشیه اختتامیه نخستین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام شهید شیرودی در جمع خبرنگاران در تنکابن افزود: خوشبختانه نخستین دوره این رقابتها با حضور کشتی گیران مطرح کشور و دو تیم خارجی در سطح بسیار بالایی برگزار شد و از این رو قصد داریم برگزاری این جام را به صورت بین المللی در تقویم سالانه فیلا پیشنهاد و ارائه کنیم.

پیش از این با موافقت فدراسیون جهانی کشتی مسابقات بین المللی کشتی جام عبدالله موحد و امامعلی حبیبی از اسطوره های کشتی مازندران درتقویم این فدراسیون جهانی قرار گرفت.

وی بیان داشت: نخستین دوره بین‌المللی کشتی جام عبدالله موحد و امامعلی حبیبی مرداد امسال به میزبانی قائمشهر برگزار می شود.

رئیس هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: کشتی گیران مازندرانی هم در تیمهای استان شرکت داشتند وکشتی های زیبایی را در این جام برابر حریفان گرفتند.

ثمربخش با اشاره به برگزاری جام شهید شیروری در تنکابن اظهارداشت: برگزاری این جام در غرب مازندران نشان داد که علاقمندان کشتی در غرب استان هم کم نیستند واین از سرمایه های اصلی کشتی استان محسوب می شوند.

وی با اشاره به اینکه تلاش هیئت کشتی مازندران بر پشتوانه سازی کشتی است، اضافه کرد: برای همین منظور در مسابقات مهم کشتی گیران با انگیزه و جوانان مازندران را در مسابقات شرکت می دهیم تا برای رقابتهای اصلی آماده شوند.

