مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی به مهر خبر داد: جزئیات اعتبارمدرک فوق لیسانسهای بدون پایان نامه/ افزایش 20 درصدی پذیرش

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعتبار مدرک دانشجویان آموزش محور و نحوه ادامه تحصیل این دانشجویان افزود: ارزش و اعتبار مدارک روش آموزش محور (بدون پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد با روش آموزشی پژوهشی یکسان است.

وی اظهار داشت: دانشجویان پذیرفته شده در این روش نیز مانند سایر دانشجویان می توانند در آزمون دوره دکتری شرکت کنند و در صورت قبولی در این مقطع ادامه تحصیل دهند لذا هیچ تفاوتی در نحوه ادامه تحصیل این دانشجویان با دانشجویان آموزشی پژوهشی کارشناسی ارشد وجود ندارد.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی اظهار داشت: پذیرش به روش آموزش محور باعث می شود برای حوزه های مختلف ظرفیت ایجاد شود و از خروج دانشجویان از کشور جلوگیری کنیم.

وی گفت: با اجرای این طرح در 30 دانشگاه کشور، ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در سال تحصیلی آینده حدود 20 درصد افزایش خواهد داشت که این میزان نسبت به سالهای گذشته بسیار قابل توجه خواهد بود.

به گزارش مهر، از سال گذشته در کنکور کارشناسی ارشد دو نوع شیوه پذیرش اعمال شد شیوه پذیرش آموزشی پژوهشی یکی از این روشها است که در آن دروس تئوری به همراه پایان نامه ارائه می شود وزارت علوم با سیاستی جدید در راستای افزایش ظرفیت در دوره های تحصیلات تکمیلی روش آموزش محور را نیز به روش پذیرش دانشجو در کنکور کارشناسی ارشد اضافه کرد که در این شیوه تمامی واحدها به صورت تئوری ارائه و دانشجو از گذراندن پایان نامه معاف می شود.