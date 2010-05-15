میزان تردد از آزادراه تهران - کرج بیشتر از ظرفیت این مسیر است

احمد صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر روزانه به طور متوسط حدود 120 هزار خودرو از این مسیر تردد می کنند و این عدد در تعطیلات آخر هفته به حدود 200 هزار خودرو نیز می رسد.

وی ادامه داد: به دنبال این در مواردی شاهد افزایش ترافیک در این مسیر هستیم که این امر علاوه بر هدر دادن وقت شهروندان در افزایش مصرف سوخت نیز تاثیر فراوانی دارد.

این مسئول اظهار داشت: به دنبال این امر، بحث افزایش ظرفیت آزادراه مطرح شده که برای این امر نیاز است تا در صورت امکان عملیاتی در زمینه تعریض و افزایش ظرفیت داشته باشیم تا بتوانیم نیازها را به نحو مطلوبتری پاسخ دهیم..

صدیقی عنوان کرد: آزادراه تهران - کرج از مهمترین مسیرهای مواصلاتی است که تا قزوین ادامه دارد و بخش قابل توجهی از تردد کشور از این مسیر انجام می شود که این امر، ضرورت کاهش مشکلات این مسیر را بیش از پیش آشکار می کند.

وی خاطرنشان کرد: این مسیر چندین استان کشور را به هم متصل می کند و نه تنها ساکنان کرج و تهران بلکه مسافران زیادی از استانهای مختلف کشور از آن عبور می کنند و از این نظر جنبه ملی پیدا می کند.

صدیقی در خصوص جاده چالوس نیز افزود: برای تعریض هر کیلومتر از جاده چالوس مبلغ قابل توجهی مورد نیاز است و برای تعریض این جاده باید همه هزینه ها تامین شود. به طور کلی منابعی که در خصوص جاده چالوس اختصاص یافته چندان کافی نیست و نمی توان با این میزان منابع، همه نیازهای این جاده را رفع کرد.

وی یادآور شد: البته با توجه به طول جاده چالوس، میزان تردد و نیز کوهستانی بودن آن باید گفت این جاده در مقایسه با بسیاری از جاده های دیگر استان تهران تصادف کمتری دارد.