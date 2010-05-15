سازمان ملل ضامن دسترسی برابر مردم به فناوری اطلاعاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ، بان کی مون در پیام خود ضمن اشاره به موضوع امسال این روز که "شهرهای بهتر، زندگی بهتر با فنآوری ارتباطات و اطلاعات" است گفت: اینجانب از این تلاش ها و اقدامات اتحادیه بین المللی مخابرات و دیگران برای ارتقای دسترسی به باند پهن اینترنت در نواحی روستایی سراسر جهان استقبال می نمایم.



بان کی مون افزود: دسترسی بیشتر به معنی پیشرفت سریع تر به سوی آرمان های توسعه هزاره است. اینترنت، کسب و کار، بازرگانی و حتی آموزش را به حرکت در می آورد. پزشکی از راه دور، در حال بهبود بخشیدن مراقبت های بهداشتی است. از ماهواره های ناظر بر زمین برای حل مسئله تغییرات آب و هوایی استفاده می شود و فنآوری های سبز، شهرهای سبزتر را ترویج می نمایند.



همانگونه که این ابتکارات با اهمیت تر می شوند، به همان نسبت نیز نیاز برای کاهش شکاف دیجیتالی بیشتر می گردد.



بان کی مون تصریح کرد: فناوری های ارتباطات در جهان امروز تنها یک خدمت صرف نیست بلکه ابزار ارتقای توسعه، بهبود وضعیت اجتماع و نجات زندگی است و برای ارتقای سطح زندگی مورد استفاده قرار گیرند و به نحوی از رده خارج شوند که به محیط زیست صدمه وارد نکنند.

وی گفت: همین ارتباطات در هنگام وقوع زلزله ای که هائیتی را در اوائل امسال ویران کرد به نمایش گذاشته شد. فناوری های ارتباطات برای هماهنگی کمک ها، بهینه سازی منابع و ارائه اطلاعات درباره قربانیان که شدیدا به آن احساس نیاز می شد، مورد استفاده قرار گرفت. اتحادیه بین المللی مخابرات و شرکای تجاری آن، تعدادی ترمینال ماهواره ای اهدا نمودند، همچنین با ارائه ارتباطات بی سیم برای مساعدت به تلاش های امداد رسانی و آواربرداری کمک کردند.