۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۰۶

به نمایندگی از ایران/

دونده مازندرانی به دوی 20 هزار نفری مالزی دعوت شد

ساری - خبرگزاری مهر: حسین فاضلی دونده پیشکسوت مازندرانی به نمایندگی از کشورمان به رقابتهای دوی ماراتن و استقامت مالزی اعزام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دونده پرافتخار مازندرانی صبح شنبه پیش از عزیمت به خبرنگاران گفت: رقابتهای دوی مالزی در شهر کوالالامپور از روز 26اردبیهشت ماه با برگزار می شود.

وی افزود: در این رقابتها بیش از 20 هزار شرکت کننده از 52 کشور جهان در دوی 15 کیلومتر جاده با هم رقابت می کنند.
 
فاضلی با اشاره به اینکه در رقابتهای مالزی در رده سنی بالای 50 سال شرکت می کند، تصریح کرد: دونده ای از آمریکا رکورد 15 کیلومتر پیشکسوتان را در مدت 58دقیقه و10 ثانیه در اختیار دارد.
 
این دونده رامسری گفت: اوایل امسال در دوی 10کیلومتر پیشکسوتان در امارات با ثبت زمان 36 دقیقه قهرمان شده است.
 
فاضلی ادامه داد: پیش از این نیز در مسابقات دوی ده هزار نفری پیشکسوتان جهان در پاریس، 21کیلومتر آلمان عنوانهای قهرمانی را کسب کرد.
 
وی خاطرنشان کرد: تاکنون در مسابقات برون مرزی زیادی شرکت کرده و توانسته برای ایران اسلامی افتخار آفرینی کند.
 
این دونده موفق و پیشکسوت مازندرانی با حمایت باشگاه فرهنگی و ورزشی سایپا به مسابقات دوی پیشکسوتان مالزی اعزام شد.
 
