اینترنت در مواجهه با بحران؛ آدرسهای اینترنتی رو به اتمام است

به گزارش خبرگزاری مهر، راد بکستورم مدیر شرکت ICANN اعلام کرد تنها 8 تا 9 درصد از آدرسهای پروتکل نسخه چهار اینترنت باقی مانده اند و شرکتها باید هرچه زودتر خود را با نسخه چدید پروتکل اینترنت یعنی نسخه 6 انطباق دهند.

وی می گوید: "ما در حال نزدیک شدن به انتها هستیم و باید هرچه سریعتر انتقال از پروتکل 4 به 6 انجام بگیرد زیرا این منبع به سرعت رو به اتمام گذاشته است."

آدرسهای اینترنتی پروتکل نسخه چهار از زمانی که اینترنت در دهه 1980 در دسترس عموم قرار گرفت تا به حال مورد استفاده قرار گرفته و تنها با گنجایش چند بیلیون آدرس به وجود آمده در حالی که پروتکل نسخه 6 از گنجایش تریلیونی برخوردار است.

تعداد زیادی از تجهیزات از قبیل دوربینها، سیستمهای پخش موسیقی و کنسولهای بازیهای ویدئویی در اتصال به شبکه اینترنت با رایانه ها و تلفنهای همراه شده اند و هر یک از آنها نیز نیازمند آدرس اینترنتی ویژه خود هستند.

"هانس وستبرگ" مدیر شرکت اریکسون در اوایل سال جاری پیش بینی کرده بود که تا سال 2020 تعداد تجهیزات متصل به اینترنت به 50 بیلیون خواهد رسید.

بکستورم این سخنان را زمانی اعلام کرد که برای تحویل دادن اولین دامنه بین المللی روسی به مسکو سفر کرده بود. با استفاده از این نام دامنه سازمانهای روسی از این پس می توانند به جای دامنه انگلیسی ru. از جایگزین روسی آن استفاده کنند. ICANN بین المللی کردن نام دامنه های اینترنتی را سال گذشته به تایید رساند که بر اساس آن کشورهای مختلف می توانند از دامنه هایی که با حروف الفبایی ویژه کشورشان نگاشته می شود به عنوان جایگزینی برای دامنه هایی که با حروف انگلیسی نوشته می شود استفاده کنند. ICANN تا به حال 21 درخواست را برای بین المللی سازی دامنه های اینترنتی از کشورهای مختلف دریافت کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، بکستورم می گوید یافتن راهی برای وارد کردن زبانهای دیگر به دامنه های اینترنتی هدفی که برای دسترسی آسان همه کاربران اینترنت به این شبکه بین المللی به واقعیت تبدیل شده 11 سال کار تخصصی را در پی داشته است.