تقدیم استوارنامه سفیر ایران به ساکاشویلی/ احمدی نژاد به تفلیس دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صابر سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در گرجستان روز جمعه در دیدار با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان ، استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.

در این دیدار ساکاشویلی ضمن اشاره به وجود روابط دیرینه تاریخی و فرهنگی دو کشور به تعمیق همکاریهای دو کشور در تمامی عرصه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد.

رئیس جمهور گرجستان از افزایش رفت وآمدهای سیاسی و اقتصادی بین دو کشور استقبال و تاکید کرد که لغو روادید متقابل بین دو کشور ایران و گرجستان و تاسیس سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بندر باتومی سرفصل های نوینی در روابط فیمابین ایجاد خواهد کرد.

رئیس جمهور گرجستان همچنین از احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سفررسمی به تفلیس دعوت بعمل آورد.

