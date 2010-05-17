جرایم قانونی مرتبط با حجاب به روز شود/ انتقاد از عملکرد دستگاه های اجرایی

محمدتقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قانونمند کردن مسئله حجاب و ارائه چارچوب های قانونی در این باره اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در این دوره و دوره های قبل برای مسئله حجاب قوانین متعددی را به تصویب رسانده است و هیچ کمبود قانونی در خصوص مسئله رعایت حجاب وجود ندارد.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مسئله حجاب به فرمان مقام معظم رهبری این طرح را تنظیم کرده و نزدیک به 4 الی 5 سال است که مفاد آن را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

نماینده اصفهان در مجلس با انتقاد از وضعیت نامناسب حجاب و عملکرد دستگاه های اجرایی در این باره، تاکید کرد: دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای این مسئله سهل انگاری می کنند و این در حالی است که از لحاظ قانونی مجلس چیزی کم نگذاشته و حدود شرعی نیز در این قوانین کاملا مشخص است.

رئیس مجمع روحانیون مجلس افزود: قانون در این خصوص تصریح کرده که متخلفان و کسانی که تمایلی به رعایت حجاب مناسب در جامعه ندارند باید تحت پیگیرد قانونی قرار گیرند، البته برخی از جرایم قانونی درباره مسئله حجاب مدت زمان زیادی از آن گذشته است که باید میزان این جریمه ها به روز شود.

رهبر تاکید کرد: در راه اجرا و پیاده کردن این قانون باید عزمی جدی و فراگیر در جامعه حاکم باشد و عامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر اجرای مسئله رعایت حجاب مناسب و برخورد با بدحجابی در جامعه تاکید دارند و در واقع دستگاه های اجرایی، دولت، وزارتخانه ها و سایر ارگان ها اجرای مسئله حجاب را باید در درون خود آغاز کنند.

نماینده اصفهان در مجلس، گفت: دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای مسئله حجاب گاهی شعارهایی می دهند که بعد از گذشت یک ماه به دست فراموشی و سهل انگاری سپرده می شود که این امر در راستای اجرای رعایت مسئله حجاب نمی تواند مفید و مثمرثمر باشد.

رهبر در پایان بار دیگر تاکید کرد که برای اجرای این مسئله مهم در جامعه باید عزمی قوی و جدی وجود داشته باشد و اجرای قوانین مرتبط به حجاب به صورت مستمر و نه مقطعی دنبال و پیگیری شود.