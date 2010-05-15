جشنواره رادیو ساختار مناسبی ندارد

عذرا وکیلی، تهیه‌کننده و مجری برنامه "سلام کوچولو" درباره نبود ثبات در جشنواره رادیو، تغییر دبیر جشنواره و اینکه هر سال شیوه‌نامه جدیدی برای جشنواره تدوین می‌شود و برخی آیتم‌ها حذف یا اضافه می‌شود، توضیح داد: این مسئله به سلیقه مسئولان برمی‌گردد. گرچه هر سال در جشنواره رادیو بهترین گزارش، بهترین آرم، بهترین آرم استیشن و ... معرفی می‌شوند، اما در مجموع همه این برنامه‌ها عنوان است و وقتی به محتوا گوش می‌دهید، متوجه می‌شوید تفاوتی با یکدیگر ندارند، حرف تازه‌ای در آن پیدا نمی‌کنید و تنها با یکسری عناوین رو به رو هستید.

وی ادامه داد: جشنواره ساختار جدید و مناسب ندارد. مسلماً اگر جشنواره دبیر ثابت داشته باشد، خیلی خوب است، چرا که همه اهداف هم مسیر مشخصی می‌گرفت.

این تهیه‌کننده درباره اینکه چرا برنامه‌سازان برگزیده جشنواره رادیو رها می‌شوند و هیچ وقت برایشان به غیر از اهدای جوایز امتیازی در نظر گرفته نمی‌شود، توضیح داد: معمولاً به برنامه‌سازان برگزیده وعده‌ استخدام داده می‌شود، ولی اینکه تا چه حد عملی می‌شود، نمی‌دانم؛ ولی مسئولان باید سعی کنند برای جوانانی که در جشنواره رتبه‌های برگزیده را کسب می‌کنند، امکانات مناسبی فراهم کنند تا انگیزه آنها برای ساخت برنامه‌های بهتر بیشتر شود.

درست نیست برنامه‌ساز در طول سال کلی برنامه سخیف بسازد، بعد 20 ساعت وقت بگذارد و یک برنامه خیلی خوب برای جشنواره بسازد و مقام اول هم کسب کند.

وکیلی خاطرنشان ساخت: من هر زمانی که در جشنواره رتبه‌ای کسب کردم، اهمیت داده شده یا مواقعی که دوستان نیاز به مشورت با من داشتند، این کار را انجام داده‌اند. مسئولان جشنواره رادیو باید سعی کنند برنامه‌سازان را ترغیب کنند که فقط برای ساخت یک برنامه خوب که در جشنواره رادیو رتبه‌ای کسب کند، وقت زیاد نگذارند، بلکه این زحمت را برای تمام برنامه‌هایی که در طول سال برای رادیو دارند، بکشند.

وی ادامه داد: بهتر است به جای اینکه برنامه‌ای صرفاً برای جشنواره ساخته شود و مورد ارزیابی قرار بگیرد. یک برنامه آرشیوی برنامه‌ساز که در طول یک سال گذشته ساخته، بیرون کشیده شود و برای جشنواره مورد بررسی قرار بگیرد. در آن صورت جشنواره معنا پیدا می‌کند. درست نیست برنامه‌ساز در طول سال کلی برنامه سخیف بسازد، بعد 20 ساعت وقت بگذارد و یک برنامه خیلی خوب برای جشنواره بسازد و مقام اول هم کسب کند. نباید توانمندی یک برنامه‌ساز فقط برای کار جشنواره صرف شود.

این تهیه‌کننده درباره اینکه بهتر نیست برای داوری آثار جشنواره از افراد خارج از سازمان صدا و سیما هم بهره برده شود و همه موارد جشنواره تا این حد داخلی نباشد، مثل جشنواره فیلم فجر، توضیح داد: افرادی که از خارج از سازمان دعوت شوند اشراف زیادی روی برنامه‌سازی رادیو ندارند، در حالی که برنامه‌سازی در رادیو قوانین خاص خودش را دارد. ممکن است سلیقه‌‌ای از برنامه‌ای خوششان بیاید یا بر عکس، اما قطعاً نمی‌توانند تخصصی نظر بدهند.

وکیلی درباره اینکه چرا برنامه‌ای که ساختارشکنی می‌کند در داوری‌ آثار جشنواره رادیو جایگاهی ندارد، گفت: متاسفانه ساختارشکنی‌ها به حدی سخیف است که اعصاب شنونده را داغون می‌کند.

وی درباره اینکه بهتر نیست جشنواره رادیو دو سالانه شود، افزود: دو سالانه شدن جشنواره کار خوبی نیست. به نظرم جشنواره رادیو هر شش ماه باید برگزار شود تا آثار رادیو مرتب مورد ارزیابی قرار بگیرد. البته همان طور که گفتم باید آثار برنامه‌ساز از میان کارهای آرشیوی او انتخاب شود.

این تهیه‌کننده درباره اینکه وجود رادیو خصوصی تا چه حد می‌توانست رقابت را میان برنامه‌سازان افزایش دهد، گفت: مسلماً رقابت بیشتر می‌شد و کیفیت آثار هم بالاتر می‌رفت، اما اگر رادیو خصوصی باشد بچه‌های رادیو وضعیت مشخصی به لحاظ کاری نخواهند داشت.

وکیلی درباره حذف بخش داخلی رادیو گفت: به نظرم این کار خوبی نیست، چرا که رقابت باید میان برنامه‌سازان داخلی انجام شود. البته حضور کشورهای مختلف برای رقابت خوب است، اما بخش داخلی هم باید در جای خودش باشد.

وی درباره اینکه چرا برنامه‌سازان رادیو از نشست‌های تخصصی برنامه‌سازان خارجی که در زمان جشنواره رادیو برگزار می‌شود، استقبال نمی‌کنند و همیشه سالن این نشست‌ها خالی است، گفت: متاسفانه صحبت‌های مهمانان خارجی برای برنامه‌سازان ما به روز نیست و همیشه تکراری است، به همین دلیل برنامه‌سازان هم استقبال نمی‌کنند و ترغیب به شرکت نمی‌شوند. وقتی من مربی هم در این نشست‌ها شرکت می‌کنم و می‌بینم تمام اطلاعاتی تکراری است و به درد برنامه‌ساز نمی‌خورد به برنامه‌سازان حق می‌دهم که در نشست‌ها شرکت نکنند.

این تهیه‌کننده درباره اینکه چرا از برنامه‌سازانی خارجی دعوت نمی‌شود که اطلاعات به روز دارند، گفت: مسلماً مسئولان از آنها می‌خواهند که مقالات جدید ارائه کنند، اما این اتفاق نمی‌افتد، حتی اطلاعات برنامه‌سازان رادیو در شهرستان‌ها بیشتر از برنامه‌سازان خارجی است و برنامه‌هایشان چیزی کم از برنامه‌های آنها ندارند. مسلماً اگر امکانات بیشتری در اختیارشان گذاشته شود، بهتر می‌توانند خلاقیت خود را خرج دهند.